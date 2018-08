La prensa de Madrid acusa a Rodrigo de ambiguo

Rodrigo Moreno siempre ha sido tajante sobre su futuro en el Valencia CF. Pese a que los medios de Madrid definen sus palabras como "ambiguas", el jugador siempre se ha mantenido firme en su deseo de cumplir su contrato con el Valencia CF. Ya desde el momento en el que el delantero firmó la renovación de su contrato hasta 2020 y aumentó su cláusula de rescisión hasta los 120 millones de euros, el jugador hispano-brasileño ha transmitido con firmeza el mismo mensaje: su deseo de quedarse en el Valencia CF. "Para mí es un orgullo y me siento muy privilegiado de poder seguir vinculado al club. Estamos en un momento muy dulce y lo estamos disfrutando todos, los jugadores y la afición. Estoy muy feliz de poder seguir, de seguir haciendo bien las cosas y que todo vaya bien", afirmó el 28 de noviembre de 2017 a los medios oficiales del Valencia CF tras el acto protocolario de la firma de su nuevo contrato.

A medida que avanzaba la temporada y el rendimiento de Rodrigo Moreno despertaba el interés de otros clubes, el mensaje del delantero ganaba fuerza y su intención de ser importante en el club de Mestalla se hacía latente en cada declaración del '19' del Valencia. "Quiero seguir disfrutando aquí. Si no, no hubiese renovado, podía haber aguantado y aprovechar que el club se viese obligado a venderme a un precio inferior... Esa no es mi idea, no quise irme cuando las cosas no iban bien y ahora tampoco", declaró el 17 de marzo de 2018 después del partido en Mestalla ante el Alavés, donde anotó uno de los goles valencianistas en la victoria por 3 a 1 ante el Alavés.

No tardó Rodrigo en volver a manifestar sus ganas de seguir vistiendo la camiseta del Valencia CF. Una semana después, en el estadio de Butarque, el conjunto valencianista logró una importante victoria por 0-1 ante el Leganés, con gol de Rodrigo, que celebró el gol agarrándose con fuerza el escudo del Valencia y señalándolo, a modo de declaración de intenciones. Por si fuera poco, su aparición en zona mixta reforzó este gesto, totalmente espontáneo y que habla mucho, y muy bien, del compromiso de Rodrigo con el conjunto dirigido por Marcelino García Toral: "La gente puede hablar, pero mi intención es seguir en el Valencia", aseveró el delantero el 1 de abril.

El Valencia CF hizo una apuesta muy decidida por él y el jugador está decidido a devolver esta confianza en forma de lealtad. De hecho, Rodrigo siempre ha declarado la necesidad de trabajar bien de cara a la próxima temporada, la del Centenario, que recién acaba de arrancar; motivo más que eviente del compromiso del jugador internacional. "Hay que seguir trabajando bien para el equipo hasta que termine la temporada y el año que viene también", comentó a los medios de comunicación tras la derrota del Valencia en Mestalla ante el Getafe (1-2). Pese a la derrota, el margen de 10 puntos respecto al Betis, quinto clasificado, hacía presagiar que el Valencia volvería a jugar la Champions League, y las declaraciones del '19' remarcaron su deseo de escuchar el himno de la Liga de Campeones en Mestalla jugando como local.

Su buena temporada a las órdenes de Marcelino le catapultó a la lista de Julen Lopetegui para el Mundial de Rusia. Y su compromiso con el futuro del Valencia es tan grande que aprovechó el enorme altavoz mediático de la selección española para reafirmar su deseo de vestir la camiseta del Valencia durante mucho tiempo: "Mi idea es seguir en el Valencia CF. Hicimos una gran temporada y ahora tenemos el reto de la UEFA Champions League", dijo. De esta manera cerró la puerta al posible interés del Atlético de Madrid, que pensó en Rodrigo para suplir a Antoine Griezmann si se marchaba al Barcelona.

Los mensajes de Rodrigo han sido meridianos desde que renovó su contrato. El compromiso del delantero con la entidad de Mestalla es total e incluso adelantó su vuelta a los entrenamientos tras el Mundial de Rusia. Otro gesto más que demuestra que Rodrigo Moreno solo piensa en el Valencia.