Peter Lim viaja con el objetivo de fichar a Guedes

Casi un año después de su llegada al Valencia CF y tras muchos meses de contactos y negociaciones, el fichaje de Gonçalo Guedes se va a decidir en los últimos días antes de que el próximo 31 de agosto cierre de manera definitiva el mercado. Y, tal como hemos venido contando en las últimas semanas, es el propio Peter Lim en persona el que va a intentar cerrar la operación con el PSG junto a Jorge Mendes, su amigo y representante del futbolista portugués. El máximo accionista viaja a Europa, estará el domingo en el estadio de Cornellà-El Prat para ver el partido ante el Espanyol y en su hoja de ruta figura ese intento definitivo para alcanzar un acuerdo con el club francés para entregarle a Marcelino la guinda al nuevo proyecto Champions.

La estrategia final para sacar al futbolista de París es la gran incógnita y lo que han de decidir en las próximas horas Lim y el agente portugués, para ir de cara a Nasser Al-Khelaïfi e intentar llevarse al jugador en unas condiciones que entren dentro de lo posible, teniendo en cuenta que por coste de plantilla y Fair Play Financiero no es fácil, como reconocía días atrás el presidente Anil Murthy. No obstante, no será muy distinto a lo que llevamos leyendo desde hace semanas porque en el Valencia CF están convencidos de que el PSG está llevando el asunto hasta los últimos días de mercado en un intento de que Peter Lim suba su oferta, aunque en el fondo son conscientes de que mantener al futbolista es un problema y en el último momento acabarán por aceptar las condiciones que propone el máximo accionista con pequeñas matizaciones.

