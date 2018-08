Así es la estrategia de Peter Lim para cerrar el fichaje de Guedes

Casi un año después de su llegada al Valencia CF y tras muchos meses de contactos y negociaciones, el fichaje definitivo de Gonçalo Guedes se va a decidir en los últimos días antes de que el próximo 31 de agosto cierre de manera definitiva el mercado en LaLiga. Y, tal como hemos venido contando en las últimas semanas, es el propio Peter Lim en persona el que va a intentar cerrar la operación con el PSG junto a Jorge Mendes, su amigo y representante del futbolista portugués. El máximo accionista viaja a Europa con la idea de quedarse durante varios días, estará el domingo en el estadio de Cornellà-El Prat para ver el partido de los de Marcelino ante el Espanyol y en su hoja de ruta figura el intento definitivo para alcanzar un acuerdo con el club francés para entregar al asturiano la guinda al nuevo proyecto Champions. Ahora sí, con solo ocho días por delante, el tira y afloja o el juego de trincheras está llegando a su fin.

La estrategia final para sacar al futbolista de París es la gran incógnita y lo que ha de decidir en las próximas horas Lim con el agente portugués, para ir de cara a Nasser Al-Khelaïfi e intentar llevarse al jugador en unas condiciones que entren dentro de lo posible, teniendo en cuenta que por coste de plantilla y Fair Play Financiero no es fácil, como reconocía días atrás el presidente Anil Murthy en una entrevista a La 97.7 Radio Levante.

No obstante, sí se puede afirmar que el planteamiento será muy distinto a lo que llevamos leyendo desde hace semanas porque en el Valencia CF están convencidos de que el PSG está llevando el asunto hasta los últimos días de mercado en un intento de que Peter Lim suba su oferta, aunque en el fondo son conscientes de que mantener al futbolista es un problema y en el último momento acabarán por aceptar las condiciones que propone el máximo accionista con pequeñas matizaciones. Mucho más si la UEFA aprieta al club francés en los próximos días para que genere ingresos con la venta de futbolistas y equilibre suscuentas, para evitar una sanción. O incluso si esa sanción de la que tanto se habla se pueda producir de manera imediata antes del 31 de agosto.

El acuerdo

¿En torno a qué cantidades y condiciones puede estar el acuerdo definitivo si llega a producirse? Lim, tal como revelaba días atrás el propio Murthy, no está por la labor de entrar en ese juego del PSG ni tiene intención de comprometer más dinero por el futbolista. Además de que el Valencia CF no se lo puede permitir, está la límite de gasto y sea como sea habrá que hacer 'magia', se mantiene firme en que su oferta de 40 millones de euros corresponde al precio que le pidió el club parisimo cuando fue a ficharlo meses atrás. Confía en que, una vez comprobado que no hay más solución y que no va a haber más ofertas que pueda aceptar el jugador, podrá convencer a los dirigentes del PSG y habrá acuerdo amistoso para llevarse a Guedes en propiedad, ya sea activando algún mecanismo financiero que permita afrontar la inversión o con un compromiso de compra obligada en 2019.

Con tal de llegar a ese acuerdo de buenas voluntades, estaría dispuesto a ceder un porcentaje de una futura venta o de la posible plusvalía de la misma en favor del PSG. Es también una manera de mejorar las condiciones de la oferta y, aunque no es algo que sea de su agrado porque su visión del negocio pasa por comprar el cien por cien de los derechos, ya hubo que hacerlo sin ir más lejos para sacar a Geoffrey Kondogbia del Inter el pasado verano.