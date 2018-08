Marcelino no va a correr riesgos con la rodilla de Garay

Marcelino no va a correr riesgos con la rodilla de Garay F. CALABUIG

Ezequiel Garay ha mejorado de la contusión en la rodilla derecha que le obligó a retirarse a los 67 minutos del Valencia-Atlético. No obstante, con sólo un entrenamiento -tampoco se ha ejercitado este viernes con el grupo- en el horizonte antes del partido frente al Espanyol, el dolor no ha remitido por completo y su concurso en Cornellà-El Prat es muy complicado.

La idea de Marcelino con toda la temporada por delante es que los futbolistas no fuercen la máquina tan pronto y no arriesgará al argentino, salvo que la evolución en las pocas horas que restan de aquí al partido sea muy favorable. La más que probable baja de Garay en el eje de la zaga deja un sitio libre en el centro de la defensa al lado de Gabriel Paulista. En función del proceder del técnico hasta la fecha y según los últimos ensayos tácticos, el que más posibilidades tiene de acompañar al brasileño en el once es Mouctar Diakhaby.

Las otras dos alternativas que maneja el entrenador asturiano son Jeison Murillo y Rúben Vezo, dos de los futbolistas que se quedaron fuera de la lista de convocados en la jornada inaugural frente al Atlético. La importancia de ese partido ante un rival directo, debut en casa incluido, llevó al argentino a jugar con ligeras molestias. Esta vez el plan es echar mano del fondo de armario que hay en el centro de la zaga y lo normal es que Garay descanse con idea de que el dolor desaparezca totalmente en los próximos días.

Durante la pretemporada las molestias del argentino y Gabriel en Suiza provocaron que Diakhaby fuera el zaguero que más minutos sumó en los seis amistosos. El lunes, además, el francés de 21 años fue quien relevó a Garay cuando la rodilla le dijo basta al '24'.