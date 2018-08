Marcelino: "Peter Lim va a hacer todo lo posible por Guedes"

Marcelino no tiene dudas: "Puedo asegurar que Peter va a hacer todo lo posible para que Gonçalo Guedes juegue en el Valencia CF, pero siempre de acuerdo a unos términos que se consideren viables, sin hacer locuras. Eso me confirma que no tengo que pedirle nada, sino agradecerle que nos deje trabajar y nos apoye en todo lo que hacemos". Son las palabras del entrenador justo a una semana del cierre del mercado de fichajes y a punto de afrontar el segundo compromiso oficial de la temporada ante el Espanyol.

Lim se encuentra de viaje hacia Europa, tiene previsto asistir a ese partido y cerrar con el PSG la llegada de Guedes. Si finalmente no se consigue, el técnico explica que "intentaríamos completar la plantilla siempre que tuviéramos la seguridad de que nos aumenta la capacidad y posibilidades del equipo. Hay cosas preparadas pero luego habría que ver si se pueden llevar a cabo o no".

Por lo demás, Marcelino pasa página del asunto Rodrigo Moreno: "No estoy muy atento a esa situación. Creo que en nuestro trabajo doy prioridad a aquello que considero que soy parte implicada. Como entrenador ahora lo más importante es prepararnos en las mejores condiciones posibles para ganar el partido ante el Espanyol. No debo estar obsesionado ni pendiente porque me distraería de lo fundamental".

Más reflexiones de Marcelino en la rueda de prensa previa al partido:

¿Cómo ve el partido del domingo y cómo ve al equipo?

Afrontamos el partido con la idea de ganarlo, sabiendo que no va a ser fácil y tenemos el recuerdo de la temporada pasada donde sufrimos aunque ganamos y quizá no fue merecido. El Espanyol ha cambiado el entrenador y la idea de juego y sistema. En Cornellà siempre es un partido difícil. Con la máxima humildad y respeto afrontamos el partido, sabemos que es el más importante porque es el más inmediato y queremos ganar.

¿Cómo está Garay?

Garay va ser baja para Cornellà. Tiene una contusión que ha producido un edema y está pendiente de evolución. Va a ser baja al no haber entrenado. Sabíamos que íbamos a jugar mucho hasta diciembre, era muy importante esta fase de la temporada con dos competiciones (una por ilusionante y otra por la obligación permanente que supone). Buscamos estar lo más protegidos posible porque es una zona del campo vital. Diakhaby fue una oportunidad de mercado que creo que está respondiendo a las expectativas, incluso por encima de ellas. Ni los propios futbolistas saben quién va a jugar. Optaremos por la opción más convincente, intentaremos ser coherentes con las decisiones, que siempre se sustentan en análisis y reflexiones ajustados a lo que vemos.

¿Se ha planteado bajar la cifra de 38 goles encajados la pasada temporada?

Cuantos menos goles, más puntos vamos a lograr. Tenemos un potencial ofensivo alto que hemos intentado aumentar y esto solo lo sabremos a final de temporada. Habiendo bajado más de 25 goles los recibidos la temporada pasada, me gustaría encajar menos. Si pudiéramos acercarnos a 30 goles serían números buenísimos que nos dejarían muy cerca de la Champions. Es tarea del equipo, trabajo de todos desde el delantero hasta el portero y fuimos capaces de ser solventes ante el Atlético, un rival con potencial que generó poco. Intentaremos dejar la portería a cero contra el Espanyol. A largo plazo, nos gustaría bajar esa cifra, sí.

¿Se queda Rodrigo, cómo lo ve?

No puedo hacer esos diagnósticos. Él está contento y prueba de ello es su implicación y su rendimiento y desearía por el bien del Valencia que se quedara porque es jugador muy importante. Aunque si tres partes se ponen de acuerdo para que no esté, pues asumiré la decisión y le daré la enhorabuena, pero prefiero que eso no se dé.

¿Qué opina del cambio de horario del Sevilla-Villarreal? ¿Espera que se cambie también el Levante-Valencia?

Estamos preparados para aceptar los horarios que nos ponen, pero una cosa es aceptarlos y otra compartirlos. Me parece que jugar un partido en València el 2 de septiembre a las 12 de la mañana no es lo mejor ni para la salud ni el espectáculo. Hay bastantes horas más adecuadas para hacerlo, pero lo aceptamos. Ojalá se pueda cambiar".

Coquelin ha salido con el grupo, ¿cómo va su recuperación?

Desde la prudencia, muy bien. No sabría decirte plazos, ni los médicos lo pueden asegurar. Su recuperación va francamente bien, sus sensaciones son buenas y poco a poco va a hacer cosas con el equipo. Puede que tenga algún altibajo pero no está muy lejos su participación con los compañeros y su mejora hasta el nivel competitivo.

¿Qué ópciones hay de que Gameiro, Batshuayi o Cheryshev sean titulares?

No es fácil contestar, son jugadores que llevan poco tiempo, tienen que adaptarse a la forma de trabajar y a una idea de juego que otros compañeros ya tienen interiorizada. Igual que la semana pasada van a ir en la convocatoria, pero no sé si alguno será titular. No puedo ni negarlo ni confirmarlo".