Lim va al rescate de Guedes... pero firme con su oferta

"No le voy a pedir a Peter que traiga a Gonçalo, creo que no es el momento. Vuelvo a manifestar mi agradecimiento al apoyo que nos ha dado para lo que Mateu, Pablo y yo creemos que debemos realizar para aumentar el potencial. Puedo asegurar que Peter va a hacer todo lo posible para que Gonçalo juegue en el Valencia CF, pero siempre de acuerdo a unos términos que se consideren viables, sin hacer locuras. Eso me confirma que no tengo que pedirle nada, sino agradecerle que nos deje trabajar y nos apoye en todo lo que hacemos". Al mismo tiempo que Marcelino García pronunciaba estas palabras en la ciudad deportiva que pronto quedarían reflejadas en todos los medios de comunicación de Francia, el máximo accionista tomaba tierra en Inglaterra en la primera etapa de su viaje a Europa, el definitivo para hacerse con los servicios del futbolista portugués. De allí todo apunta a que volará este domingo directamente hasta Barcelona para asistir al partido ante el Espanyol, pero antes o después del mismo se encontrará con Jorge Mendes para ir de la mano a por Guedes, el gran objetivo de este largo desplazamiento que se repite un año más por las mismas fechas, en esta ocasión con el objetivo de rescatar definitivamente al portugués de la situación desagradable que vive en París.

Allí, este sábado Gonçalo volverá a ver el fútbol desde la grada. Se entrena con normalidad, ha comunicado al PSG que si no lo venden al Valencia CF su deseo es quedarse y pelear por un puesto en el equipo, pero a pocos días del cierre del mercado ni una cosa ni otra. Ni ha habido acuerdo para que se marche teniendo sobre la mesa una oferta de 40 millones de euros ni tampoco le dejan competir. El de este sábado será el cuarto partido oficial de la temporada para Guedes y el cuarto fuera de la convocatoria del nuevo técnico Thomas Tuchel, que este viernes daba carpetazo a una incómoda pregunta sobre esta situación del portugués diciendo que "hay muchos jugadores en el equipo, pero me gusta, es mi trabajo tomar decisiones complicadas y es inevitable que haya jugadores decepcionados que luchen por un lugar".



Lim al rescate

El rescate de Gonçalo Guedes ya ha comenzado. Peter Lim viene convencido de que el PSG acabará aceptando sus condiciones a medida que el tiempo se acabe y después de comprobar que la postura del jugador no va a cambiar. "Hay un problema económico que no es de mi competencia, pero espero que el mercado no se haya acabado para nosotros", declaraba el propio Tuchel en esa misma rueda de prensa previa al partido que les enfrentará en el Parque de los Príncipes al Angers. Es otra de las claves. Investigado por la UEFA y con la necesidad de ingresos para fichar los futbolistas que les está pidiendo el nuevo entrenador, en los últimos días han intentado jugadores como Filipe Luis o Rakitic, en el Valencia CF están convencidos de que antes que nada aceptarán los 40 millones pactados en su día a poco que Lim y Mendes se muevan con habilidad y hasta puedan mejotrar esa oferta sin necesidad de aumentar esa cantidad fija. Además, ojo, al club de Mestalla le interesa pagar lo más tarde posible aunque el máximo accionista tenga que garantizarlo.

El Valencia CF también quiere a Guedes y el tiempo comienza a apremiar, aunque la presión en este caso es distinta a la hora de mantenerse firme hasta el último minuto día si es preciso. La plantilla está prácticamente configurada y en el club se ha contemplado incluso la posibilidad de que no haya acuerdo al final ni tiempo para reaccionar. ¿Qué pasará si no llega el portugués? La respuesta es de Marcelino: "Intentaríamos completar la plantilla siempre que tuviéramos la seguridad que nos aumenta la capacidad del equipo. Ante la duda, no lo haríamos. Me consta que hay soluciones preparadas pero habría que ver si se pueden llevar a cabo". No es el escenario deseado ni el que confían en el Valencia CF que se dará en los próximos días, cada vez menos para que acabe esta larga historia.