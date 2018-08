Posible once del Valencia CF ante el Espanyol

Mouctar Diakhaby es un proyecto de jugador grande. Así lo detectó Pablo Longoria y el joven jugador galo no ha tardado en dar muestras de ello. Su alto nivel en los entrenamientos ha cautivado a Marcelino, hasta tal punto que Diakhaby apunta a titular en el centro de la zaga contra el Espanyol, actuando como recambio del lesionado Ezequiel Garay. Diakhaby se ha dejado el alma en cada entrenamiento desde su llegada al club de Mestalla y en la pretemporada Marcelino apostó por darle minutos de calidad junto a los titulares, llegando a sustituir a Garay en el partido ante el Atlético de Madrid.

El central francés todavía tiene mucho trabajo por delante para confirmar las expectativas que el Valencia tiene puestas en él, que le ve como un central de referencia en el panorama europeo. Y el jugador lo sabe: "Debo trabajar mucho todavía para llegar al nivel de esos jugadores. Aún tengo que entrenar mucho", declaró a los medios oficiales del club. El francés se mostró "contento" por su debut y se marca un reto para este domingo: "Espero hacerlo todavía mejor que en el partido del lunes y ayudar a mis compañeros".

En el entrenamiento del sábado, el central galo completó una sesión genial y el técnico le estuvo animando en todo momento: "¡Vamos, Diakha! ¡Buena, Diakha!". El central incluso se dio el gusto de marcar un golazo por la escuadra durante los partidos modificados. Diakhaby es un diamante por pulir que empieza a brillar.



Sólo un cambio obligado

El once del Atlético podría repetirse en Cornellà-El Prat, con ese cambio obligado en el eje de la defensa (Mouctar Diakhaby por Garay) y la posibilidad de que Santi Mina deje paso a Gameiro. En la banda izquierda, Cheryshev sigue esperando turno para debutar y estimular la banda izquierda con su especialidad, pero Daniel Wass completó un estreno muy sólido –a todos los niveles dentro de su estilo– y no hay motivo para lanzar un gran cambio. En el entrenamiento no se perfiló un once, pero sí se reforzó una idea. Mecanización para combatir al máximo y neutralizar al rival. En el entrenamiento se plantearon dos tipos de partidos modificados. Fue una jornada de repaso más, la última antes de un partido trascendental para hacer bueno el punto ante el Atlético.

Así pues, más allá de la pareja de centrales, que parece que será la formada por Diakhaby y Gabriel Paulista, Marcelino volverá a apostar por Neto en la portería, mientras que Gayà y Piccini repetirán en los laterales. En el centro del campo, Dani Parejo y Kondogbia parecen tener un puesto fijo, mientras que Daniel Wass y Cheryshev podrían ser la apuesta del técnico para este encuentro. En ataque, donde más dudas puede haber para el posible once es en el ataque, por las distintas alternativas que puede manejar el entrenador del Valencia CF, podrían ser Rodrigo Moreno y Kevin Gameiro los encargados de buscar el gol en el conjunto valencianista.



Refuerzo positivo

Marcelino diseñó una última sesión de entrenamiento corta, pero intensa. Priorizó el ritmo alto en los ejercicios: combinaciones muy rápidas, acoso en espacios cortos y definición. El cuerpo técnico parceló el campo 7 y trabajó sobre sus virtudes y los defectos del Espanyol. El míster asturiano fue constante y vehemente en sus instrucciones. Marcelino en versión superactiva, reclamó el máximo, en positivo, resaltando cada acierto, aplaudiendo las buenas intenciones y celebrando los goles de Kevin Gameiro o Batshuayi, también los detallazos de Diakhaby. "Buena... buena todos", llegó a exclamar para reforzar la actitud general tras un buen gol de Ferran Torres.

Marcelino ya subrayó en rueda de prensa la exigencia del Espanyol y la idea es repetir la actuación contra el Atlético en Cornellà-El Prat, tanto en mentalidad como en esfuerzo. "Estar a un alto nivel", ese es el objetivo constante.

El equipo terminó satisfechó con la acción defensiva completada ante el Atlético, después de resolver las dudas que el eje Correa-Griezmann más Diego Costa generó entre líneas, el Valencia se mostró muy solvente y concedió muy poco ante un adversario con gran potencial. Después, el protagonista fue Oblak, que se hizo grande ante Wass y Gameiro. El Valencia pudo llevarse el triunfo, capaz de abrir el partido y dominar por recursos (Diakhaby, Gameiro y Batshuayi entraron desde el banquillo), por personalidad, por plan y por depósito físico. Una de las prioridades vuelve a ser mantener la portería a cero, conscientes de que el potencial ofensivo de la plantilla se ha mejorado para abrir diferencias, incluso sin Gonçalo Guedes.

Marcelino ha advertido que los recién llegados siguen avanzando en su proceso de adaptación. La pretemporada de Cheryshev y Batshuayi ha estado condicionada por su participación en el Mundial, la de Gameiro no ha sido la mejor por su condición de hombre mercado. Paso a paso.



Un nuevo Espanyol

El equipo tiene vivo el recuerdo de la temporada pasada (donde se sufrió al extremo, aunque se ganó) y la dificultad que siempre representa el Espanyol como local. Los pericos han cambiado en entrenador (Rubi por Quique), la idea de juego y el sistema. Marcelino ya ha advertido que espera un rival dominante a través de la circulación, intenso en el inicio, con alto nivel físico, agresivo en la recuperación inmediata e incisivo en ataque a través de las bandas. Un rival ideal para la mejor versión del Valencia de Marcelino.