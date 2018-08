"La segunda parte no es digna del Valencia CF"

El lateral izquierdo del Valencia CF, José Luis Gayà, ha sido muy crítico con la actuación del equipo en la segunda parte. El conjunto valencianista ha perdido 2-0 frente al Espanyol tras una muy mala segunda parte y Gayà ha puesto el listón muy alto: "no ha sido digna de este equipo".

No habéis entrado en el partido...

Hemos hecho un mal segundo tiempo. El primero ha sido bastante bueno, los primeros 30 minutos hemos empezado muy bien, dominando y con llegadas. En el minuto 35, una ocasión suya nos ha creado dudas y hemos empezado a recular. En la segunda parte hemos salido bien, pero a partir de los cinco minutos han sido superiores y no puede volver a ocurrir. Esta segunda parte no es digna de este equipo. Esto es un toque de atención. Todos los rivales son difíciles en su casa y esta segunda parte no se puede repetir.

¿Por qué se pierde el sitio en la segunda parte?

Es un campo difícil, un equipo fuerte. Nos tiene que servir para que no vuelva a ocurrir. Analizaremos en frío lo que hemos hecho mal y lo corregiremos la semana que viene. Fuera de casa cuesta ganar, lo estamos viendo, por lo tanto esta imagen no la podemos repetir.

¿Ha sido un problema de actitud?

Actitud no es. A partir de su gol nos pasan por encima, no es cosa de actitud. Siempre queremos ganar, siempre somos fieles a nuestro estilo. Es un toque de atención. Cuando tenemos adversidades hay que sobreponerse y hoy no ha sido el caso. Nos vamos tristes y la mentalidad es corregirlo.

Y la semana que viene, el Derbi

Cuando no ganamos tenemos ganas del siguiente partido para cambiar la situación. Hicimos un buen partido contra el Atlético, hoy una buena primera parte, pero no entiendo el por qué de la segunda. Analizaremos y esto no puede volver a ocurrir.