¿Llamó Lopetegui a Rodrigo para fichar por el Real Madrid?

¿Te llamó Julen Lopetegui para ir al Real Madrid? Es la pregunta que le hacía Juanma Castaño a Rodrigo Moreno en la entrevista que ambos mantuvieron en el programa El Partidazo de la Cope. La respuesta no podía ser más clara: "No, no me llamó". Pero insiste Juanma: ¿Te mandó un mensaje? "No, no, yo escuché, bueno leí en las redes sociales que me estaba llamando, que me estaba intentando convencer, y ni mucho menos, en ningún momento me llamó y no pasó nada".

La cosa, como era de esperar, no terminó ahí: ¿Nadie del Madrid se puso en contacto contigo ni con tu entorno? "Conmigo, no". ¿Y con tu entorno, con tu representante? ¿Tenías una oferta del Real Madrid? "No, que yo sepa no". Pues si no lo sabes tú, entonces es que no la tenías. Y Rodrigo lo explica con un poco más de detenimiento: "Yo soy muy claro respecto a ese tema, para eso tengo un representante y para eso tengo un entorno como dices tú que te hace ese tipo de asuntos. Si me tengo que encargar yo de lo que no sea entrenar y jugar las cosas no saldrían bien, siempre me he mantenido al margen de toda la situación, seguramente los que mejor puedan decirte si ha habido una oferta del Madrid o no más que mi entorno es la directiva del Valencia CF. Al final yo pertenezco al Valencia CF, pero bueno, hasta donde yo sé no ha habido ningún tipo de oferta oficial ni papel. No sé si la ha habido o no, pero yo creo que no".

A lo largo de la charla, desde la concentración de la selección española que ahora dirige Luis Enrique, a pesar de ser delantero el futbolista del Valencia se vio obligado a seguir despejando balones: ¿El Valencia en algún momento te dice, mira Rodrigo, tú vales esto, si llega una oferta por esto, tenemos que hablar? La respuesta, una vez más "no". Diferentes medios de Madrid llegaron a asegurar que existía un pacto para traspasar a Rodrigo al Real Madrid por 60 millones de euros, esa es ahora la pregunta: Tú tienes una cláusula de 120, pero, ¿no hay una cantidad que te digan... mira, si llegan con 60, con 70, con 75, hablamos? "No, en ningún momento". ¿No te fijaron un precio? "No, en ningún momento nadie del club vino a hablarme sobre ese tema, más que nada como te he dicho porque tengo una relación más directa con el míster que es con el que trabajo todos los días y tampoco puedo decirte que si llegase una oferta de equis dinero aceptarían o no. No lo sé".

Y un último intento para calibrar hasta qué punto Rodrigo estaba esperando hasta el cierre del mercado esa oferta que no llegó: ¿El día que fichan a Mariano te liberas definitivamente? Dices, ya se acabó, me quedo en el Valencia... "No, a ver, yo tampoco estaba mucho a la expectativa de lo que iba a pasar. Yo estoy bien en el Valencia, en ese momento cuando se especulaba sobre todo al cierre del mercado yo estaba bien, no estaba intentando forzar en ningún momento ningún tipo de situación. Entendía la situación del club también, porque bueno, a nivel económico venía de años complicados y a lo mejor en un determinado momento si llegase una oferta que ellos considerasen oportuna la iban a aceptar. Pero yo estaba centrado en lo que realmente me incumbe a mí, que es en los entrenamientos".

Y otra vez... Pero cuéntame eso, el día que el Real Madrid ficha a Mariano, ¿qué piensas? ¿Que me quedo en el Valencia cien por cien? "No pienso nada, como ha habido otros fichajes a lo largo del verano".