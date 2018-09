Pipi Estrada vuelve a la carga: "Rodrigo podría llegar al Real Madrid en invierno"

Son incansables. Será cosa del parón liguero, pero algunos sectores de la prensa de Madrid no ceden. En una entrevista concedida al programa de radio El Partidazo de Cope el jugador del Valencia CF Rodrigo Moreno aseguró que el Real Madrid no le hizo ninguna oferta y que tampoco el Valencia CF le comunicó que le había puesto precio, pero el periodista Pipi Estrada ha dicho en el programa El Chiringuito que presenta Josep Pedrerol, que Rodrigo puede ir al Real Madrid en el mercado de invierno.



Y eso que el Real Madrid ha fichado al delantero Mariano Díaz y que el propio club blanco llamó al Valencia a finales del mes de agosto para decirle que no tenía intención de fichar a Rodrigo.



Al más puro estilo de El Chiringuito, Pipi empezó diciendo que un jugador del Valencia CF puede ir al Real Madrid, y después terminó diciendo el nombre de ese futbolista, Rodrigo Moreno.





Conviene recordar que este periodista, Pipi Estrada, y en este mismo programa,, ya dio una información sobre el posible fichaje del argentinopor ely sus fuentes eran aficionado del Valencia CF que se hizo pasar por el 'entorno' del jugador.no confirmó la información y al poco este aficionado hizo público el engaño y la manera en que Estrada se maneja en estas situaciones. Aquí puedes ver el vídeo de la troleada a Pipi Estrada.