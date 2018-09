El Valencia CF del Doblete vuelve a Mestalla

Grandes noticias e ideas sobre el Centenario del Valencia CF salieron de la tradicional comida de la Asociación de Futbolistas. El acto, que tuvo lugar en La Cartuja, sirvió para que Fernando Giner, entre otras muchas cosas, anunciara que una buena cuota de futbolistas de la plantilla del doblete 2003/04 jugarán de nuevo en el césped de Mestalla.

-Reunión de más de 100 exjugadores del Valencia CF

"Orgulloso y contento porque cada año crecemos, muestra del trabajo que se desarrolla en los últimos años. Feliz porque en el año del Centenario es cuando más debemos conseguir que esté unida la familia valencianista. Es un buen ejemplo el estar unidos todos aquellos que hemos pertenecido al club y puedan asistir a los actos que se vayan a hacer"

-Actos para el Centenario

"Como hemos venido anunciando, tenemos el libro de leyendas que saldrá en marzo, el partido de las leyendas... Será el 23 de marzo, coincidiendo con el parón liguero, hemos logrado que sea en una fecha próxima al Centenario, a su fecha, y que pudieran asistir el máximo número de futbolistas posibles. A excepción de los internacionales, que entendemos que la selección es prioritaria en ese momento para ellos, desde el extranjero y a todos los que podemos captar, vamos a hacer que vengan a ese partido, va a ser muy bonito. El rival va a ser la selección española".

-Centenario

Los exjugadores respiran el Centenario de una forma muy emotiva. Muchos sólo nos vemos en este tipo de actos, una o dos veces al año. Nos juntamos para las comidas de verano y Navidad. Es un ambiente muy emotivo porque se trata de verse otra vez, recordar anécdotas, casi siempre intentamos reunirlos en las mesas por generaciones iguales a cuando jugábamos al fútbol, etc. Es un día muy emotivo para todos nosotros.

-El año pasado la sorpresa fue la bandera con el escudo del Valencia, ¿la sorpresa para este año?

Hay una sorpresa que se va a descubrir a las 15:00. Faltarán 191 días y 9 horas para el Centenario... vamos a descubrir el número de la lotería de Navidad que la Asociación de Futbolistas ha conseguido para este año tan especial, el 18/03/19, el 18319. Esa será la sorpresa. Es un número muy importante, es un número que no volverá a existir para nosotros, el Centenario sólo se vive una vez. Todos lo vamos a vivir sólo una vez y tenemos que aprovecharlo y disfrutarlo. Será un gran momento.

-Forma parte de la Selección. Asociación española de leyendas, ¿ayudará a conformar la mejor selección?

Por supuesto, aprovechando que estoy en la selección española de leyendas vamos a traer una selección que se componga, no sólo de futbolistas valencianos... No va a ser fácil porque van a querer jugar con el Valencia y con la Selección. Intentaremos hacer una selección de futbolistas también de otros equipos, una selección importante, pero que en ese partido tenga relevancia sobre todo el equipo del Valencia CF. Sobre todo, va a ser el equipo del Doblete, el que más nos representa ahora en estos momentos, y por edad, los que mejor van a poder participar.

-Exposiciones

Realizaremos una exposición de objetos valencianistas, será importante porque no será sólo un tipo de objetos o historia del Valencia CF. Iremos más allá, y reuniremos objetos de los aficionados. Dentro de una hora voy a anunciar para que lo seàn todos nuestros socios que tenemos ahora mismo unos 40.000 artículos que nos han cedido y nos han dado para que nos hagamos cargo de su conservación. Tenemos que aprovechar ese patrimonio. Objetos de 30, 40, 90 años, valencinaistas, para cualquier aficionado tenerlos delante será un orgullo y pensar e imaginar los momentos en los que existía ese balón, esas botas, esa camiseta, ese bolígrafo, etc. O de quiénes eran esos objetos

-Temporada del primer equipo

"El equipo ha llegado al año del Centenario en muy buen momento, entrar en la Champions, conservar un equipo importante y mejorarlo es muy importante. Esto es fútbol y los resultados no siempre son los que se quieren, pero el club y los jugadores van a hacer lo máximo para este año lograr un título y dar más relevancia al Centenario, que ya lo tenemos. Diferenciemos lo que son los resultados del Centenario, que se cumple una vez en la vida, disfrutémoslo juntos. Si vienen grandes resultados, mucho mejor y estaremos agradecidos.

-Nuevo cargo en la Selección. Delegado

"Si soy delegado ahora de la selección es gracias al trabajo realizado desde la Asociación de Futbolistas del Valencia CF, que he transmitido a la Asociación de Futbolistas Internacionales. No me importan los cargos, sino el trabajo y lo que se pueda ayudar a través de tu experiencia u ofrecer a los demás. Tanto Rubiales como Luis Enrique entienden que mi perfil es idóneo para desarrollar el cargo, con esas funciones, haciendo lo que hago aquí en la Asociación: trabajar, colaborar en el estamento, en este caso la RFEF, y ayudar a que los futbolistas estén lo más a gusto posible dentro de la normalidad, como decía siempre Vicente del Bosque. Allí son todos iguales, vengan del club que vengan. Podemos hacer un equipo, con un cambio generacional, que acabe otra vez con un Europeo o un Mundial.