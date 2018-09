Coquelin: "Soy fuerte pero no sabía cómo iba a reaccionar"

Seis meses se van a cumplir esta semana desde que Francis Coquelin caía lesionado de gravedad en la ciudad deportiva. una de las lesiones más delicades del deportista, una rotura del tendón de Aquiles en su pierna derecha apenas dos meses después de haber cambiado Londres por valència y cuando su presencia en el equipo de Marcelino empezaba a hacerse imprescindible. Una desgracia que, según sus propias palabras, le ha hecho todavía más fuerte como jugador y persona. "Soy una persona fuerte de cabeza, pero ante esta situación no sabía qué reacción iba a tener y es difícil, pero con la ayuda de todos ha sido más fácil. Ahora tengo mucha alegría al poder estar entrenando con el equipo", afirma el francés ahora que ha comenzado a entrar en la dinámica del equipo, cumpliendo los plazos establecidos tras la operación a que fue sometido.

"Ha sido mi primera lesión grave y los primeros meses fueron complicados, pero el club, los compañeros, el staff técnico, el entrenador... todos estaban conmigo, igual que la familia, también muy importante para mí. He olvidado ya esos meses que estuve mal, ahora estoy en una fase muy buena y con alegría. Puedo entrenar con mis compañeros y tocar balón, estoy más cerca trabajando con el equipo, me alegro mucho de estar con ellos y ahora he de ir paso a paso, entrenar mucho más e ir aumentando la intensidad para jugar pronto. Esta es una fase más feliz y estoy contento", confiesa.

El primer partido que se perdió después de confirmarse su grave lesión fue el de Sevilla, uno de las citas clave en la recta final de LaLiga que el equipo solventó con una importante victoria por 0-2 que lo lanzó definitivamente hacia la Champions. ¿Cómo ha vivido las cosas desde fuera? reconoce que "es muy difícil ver los partidos por la televisión o en el palco, porque no puedes ayudar al equipo. Ahora acabamos de empezar la temporada, sabemos que los resultados no son perfectos, pero ante el Levante merecimos ganar el partido. Ahora va a comenzar la Champions, la afición y nosotros queremos las victorias, seguro que la próxima semana será mejor".

Coquelin es uno de los jugadores con más experiencia en Champions de la plantilla, ¿cómo ve el grupo que le ha tocado al Valencia CF? "Cuando juegas la Champions sabes que vas a enfrentarte a equipos fuertes, estábamos en el Bombo 3 y sabíamos que íbamos a tener dos rivales fuertes. A nosotros nos vendrá bien competir ante equipos como el Manchester United y la Juventus, además del actual líder de la liga suiza, que también es un buen equipo. Queremos hacer un buen papel y comenzamos ante la Juve en casa, seguro que la afición estará a tope".