El Barça quiere fichar a un brasileño que descartó el Valencia CF

El FC Barcelona quiere fichar a un brasileño que ha descartado el Valencia CF. Se trata del centrocampista del Flamengo Lucas Paquetá. Este futbolista tiene 21 años y se ha convertido en uno de los jóvenes referentes del fútbol brasileño, pero hasta hace solo unos meses, solo era un joven al que se le adivinaba un futuro prometedor.

Ahora, el diario SPORT asegura que el Barça "se está moviendo con diligencia para atar a un futbolista con un gran porvenir" aunque añade, "la competencia es dura". Paquetá llegó a estar en una prelista de Tité, seleccionador brasileño, para el pasado Mundial de Rusia, y el pasado viernes ya debutó con la selección absoluta brasileña en un encuentro ante Estados Unidos.

Sobre este futbolista ha tenido el Valencia una opción que finalmente desestimó. En el verano de 2017, el club de Mestalla traspasó al portero Diego Alves al Flamengo y en esa operación se guardó un derecho de tanteo hasta el pasado 30 de junio. Esto significaba que hasta esa fecha, el conjunto de Mestalla podía quedarse al futbolista igualando cualquier oferta que hubiera por él.

Se habló de la posibilidad de que lo fichara la Juventus y el Liverpool aunque finalmente no fue así. En cualquier caso, el Valencia CF no tenía la intención de pujar por Paquetá. Ahora es el Barça quien está interesado en él pero el conjunto de Mestalla ya no tiene ningún derecho sobre el futbolista.

Lucas Paquetá se ha convertido en objeto de deseo de la secretaría técnica blaugrana, en su plan para renovar el centro del campo. El volante de 21 años, natural de Río de Janeiro, es la estrella emergente del Flamengo. En este 2018 ha dado un paso adelante y se ha convertido no solo en un futbolista determinante para su equipo sino en una de las sensaciones del siempre fructífero mercado brasileño.