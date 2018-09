El mensaje de Batshuayi al Valencia CF

El delantero Michy Batshuayi ha sido uno de los protagonistas del fin de semana después de que el pasado viernes le marcara dos goles a Escocia en los 45 minutos que jugó ya que no fue titular.



A través de las redes sociales el Valencia CF le ha mandado un mensaje en el que le dice "Oye, Batshuayi, no están nada mal esos números, ¿no?". La respuesta del futbolista belga no puede ser más esperanzadora: "Esto es solo el comienzo".





?? Oye, @mbatshuayi ?? , no están nada mal esos números, ¿no?



???? esto solo el comienzo ?? — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 10 de septiembre de 2018