Se confirma la investigación a Cheryshev

Maggie Durand, directora portavoz de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha indicado en declaraciones al periódico ruso 'Sport Express' la existencia de una investigación abierta a Denis Cheryshev. "El caso de Cheryshev está actualmente en manos de la agencia antidopaje española (en referencia a la AEPSAD, Agencia Española para la Protección de la Salud en el Deporte). Ellos informarán a la AMA de los resultados de la investigación", apuntó la directora de comunicación de la AMA.

La investigación procede de una entrevista publicada por la revista 'Sport Weekend' en la que el padre del futbolista, Dmitri, indicaba que se hijo había recibido un tratamiento para sanar de una lesión con hormonas de crecimiento. El propio Denis Cheryshev aclaró en julio las acusaciones posteriores. "No sé de donde se sacó esto el periodista. Tal vez, no entendieron a mi padre porque nunca he usado ninguna sustancia prohibida". La Federación Rusa también especificó que hubo una confusión y que el padre del extremo izquierdo se refería a factores de crecimiento, cuya inyección en zonas de lesión es totalmente lícita en el fútbol.

El uso de hormona de crecimiento sin una justificación médica puede conllevar una sanción de hasta cuatro años sin jugar. Si bien, Cheryshev no ha dado positivo hasta la fecha en ningún control previo antidoping y todo parece una confusión en las palabras del progenitor.