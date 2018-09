Portugal, ¿para qué te llevas a Gonçalo Guedes?

La federación portuguesa y su seleccionador, Fernando Santos, atendieron solo a medias el informe médico del Valencia CF que aconsejaba no forzar el concurso de Gonçalo Guedes, una vez que el futbolista debió unirse a su selección el día posterior al derbi. El '7' no fue convocado frente al Levante, según palabras de Marcelino, por una leve molestia en el pie y, sobre todo, "porque no ha entrenado, no ha tenido una pretemporada normal, y necesita un periodo de puesta en forma". La concentración de Portugal acabó el lunes con triunfo ante Italia en la Liga de las Naciones sin que Guedes haya sumado ni un minuto en dos partidos.

Guedes se quedó en el banquillo en el amistoso con Croacia y contra Italia en la Liga de las Naciones. Fernando Santos, que liberó a Cristiano de los dos compromisos y el domingo a Guerreiro, por qué no hizo lo mismo con Guedes, permitiendo que tuviera en casa, en la Ciudad Deportiva, el periodo de puesta a punto al que aludió Marcelino. ¿Por qué no lo liberó tras los dos primeros días al margen en el gimnasio o, incluso, después de no haber jugado en el amistoso con los croatas?

En Portugal el entorno de la selección aventuraba que las decisiones de Santos se fundamentaban en que Guedes aparecería, al menos, en el segundo tiempo del choque oficial ante Italia. Tampoco. A la postre, el seleccionador prefirió no arriesgar conforme a las recomendaciones del Valencia, pero casi nadie entiende, en el club de Mestalla y en el ambiente del combinado luso, las razones por las que no se ha dejado que Guedes viviera una puesta a punto más natural en Paterna. Para un jugador que desde el 30 de junio no ha podido jugar ni tener una pretemporada normal, parecía más lógico probarse en un amistoso como el de Alcoi que contra Italia. Sin ir más lejos, su compatriota William se lesionó en Da Luz en este compromiso oficial. El stopper puede causar baja en Mestalla el sábado con el Betis por un problema de tipo muscular.

La nota positiva de todo esto es que Marcelino volverá a tener con el equipo este martes a un Guedes inmaculado, al no haber estado expuesto a ningún minuto de juego. El sinsentido radica en los ocho días, seis de entrenamientos, que Guedes no ha sumado con un Valencia que necesita su desequilibrio. En el Portugal-Italia Bruma volvió a ocupar la posición de extremo izquierdo. El futbolista del Leipzig fue decisivo. Una internada suya acabó con el único tanto del choque, obra del sevillista André Silva. Esta semana Marcelino ha programado los entrenamientos a las 18:30, hora del Valencia-Betis del sábado, sobre todo, para que los internacionales lleguen a tiempo. Este martes se espera tanto a Guedes como a Cheryshev.