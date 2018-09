La verdad de Mateu Alemany sobre el caso Rodrigo

Mateu Alemany, director general del Valencia CF, ha dejado clara en rueda de prensa cuál ha sido la postura del club de Mestalla respecto al delantero Rodrigo y al interés de diferentes equipos en ficharlo. Alemany ha asegurado que no ha habido negociación con el Real Madrid al tiempo que admite que el Valencia pidió públicamente los 120 millones de la cláusula del futbolista de una manera "disuasoria".



Estas son las palabras de Mateu Alemany sobre Rodrigo:



¿Llegaron a temer por la salida de Rodrigo?

Teníamos que estar preparados. Le diría que estábamos preparados para esta situación. Por suerte, al final no se dio esta situación porque pusimos un listón muy alto, disuasorio, pero también ciertamente alguna de las operaciones se hicieron en previsión de esa posible salida para no encontrarnos con la típica situación de que un jugador importante se vaya y tener que pagar sobreprecios. Eso no podía ser. El equipo estaba preparado para que eso no sucediera. Ha salido bien y es verdad que aplazamos situaciones al año que viene, pero lo que nos preocupa es nuestro equipo y al final todo salió perfecto.

¿Hubo negociación con el Real Madrid?

No ha habido negociación con el Madrid. He hablado de muchos clubes pero no ha habido negociación directa. Renovó hace 7 meses y tiene la cláusula que tiene. Estamos muy tranquilos con los blindajes que se han efectuado en los últimos 12 o 15 meses.