Mateu Alemany deja la puerta abierta para fichar en diciembre

El director general del Valencia CF, Mateu Alemany, ha desvelado que el club de Mestalla se ha guardado una cantidad económica para poder fichar un jugador en el mercado de invierno. A Mateu Alemany se le ha preguntado por la forma de pago de Gonçalo Guedes y ha respondido que la financiación del fichaje es muy ventajosa y ha permitido no tener que llegar al tope del control financiero al que obliga la Liga de Fútbol Profesional. Estas son las preguntas y las respuestas de Mateu Alemany:

El club ha dado pérdidas durante tres años, por lo tanto la pregunta es si se puede permitir el fichaje de Guedes sin que sea necesaria una ampliación de capital.

"Celebro que estén tan contentos en lo deportivo y vayamos a lo financiero. En cuanto a las cifras sobre pérdidas las daremos en la junta general de accionistas, que será en diciembre. Es evidente que ha habido pérdidas porque arrastramos un déficit y unas pérdidas que se corresponden a no haber estado en Europa durante dos ejercicios, y los derechos de televisión, y por la pérdida generada por los fichajes de determinados jugadores que no funcionaron y que hubo que venderlos para no generar más pérdidas. Esa pérdida se ha ido drenando de un año a otro".

"El club ha hecho un esfuerzo extraordinario a la hora de no vender más allá de Cancelo como gran venta de verano y se ha priorizado el aspecto deportivo al aspecto contable. Aunque eso no se refleje en los balances, entendemos que el valor de nuestra plantilla, que es el gran patrimonio de un club de fútbol, se ha incrementado en el último año y por lo tanto estamos muy tranquilos".

"En cuanto al fichaje de Guedes: dos cosas. La primera es que nosotros estamos fiscalizados por un corsé durísimo que es el fair play de la liga española, que es el más exigente de Europa, y le anticipo que no hemos consumido todo su recorrido, y hasta podríamos incorporar un fichaje en diciembre, nos hemos dejado una pequeña cantidad para. Además tenemos el fair play de la UEFA y también lo hemos cumplido".

"Las operaciones cuando se valoran se valoran en su conjunto, no basta decir que se han pagado 40 millones, hay que valorar el nivel salarial del futbolista y cómo se pagan esos 40 millones. Y la clave es que tiene una financiación súper blanda y extraordinaria para el Valencia CF. El primer pago se hará en agosto de 2019. Y a partir de ahí seis años. Eso cualquier persona entiende que es una facilidad extraordinaria a la hora de acometer un fichaje".