Estos son los delanteros que tenía "preparados" el Valencia si salía Rodrigo

Casi al mismo nivel de fichar a Guedes está conseguir retener a Rodrigo tras una temporada de altísimo nivel, al menos para Mateu Alemany. Pretendientes tenía, entre ellos el Real Madrid. El director general quiso quitarle hierro al asunto en la rueda de prensa ofrecida este miércoles en Mestalla: "Negociación no ha habido y si hubiera habido lo hubieran sabido ustedes. No he hablado con el Madrid, he hablado con muchos equipos pero no con el Real Madrid. Tiene la cláusula que tiene, renovó hace unos meses y estamos muy tranquilos con los blindajes que se han efectuado en los últimos meses".

El temor en torno a una posible salida de Rodrigo crecía en la medida que no encontraban delantero en el Bernabéu para paliar la marcha de Ronaldo. En el club, de algún modo, estaban con la mosca detrás de la oreja por si llegaba una oferta irrechazable. Perder a un futbolista capital hubiera sido un golpe bajo en los últimos días de mercado y se hubiera resentido el nivel competitivo del equipo. Por eso, reconocía Alemany, el Valencia CF llegó a activar el plan de emergencia por si tenía que pasar al ataque. "Todos teníamos esa sensación de que conforme está el mercado, con lo difícil que es encontrar un delantero de nivel y con las cifras que se mueven había una contingencia: que en los últimos días llegara una oferta irrechazable para equipo y jugador... Hubiera sido muy complicado retenerlo", asume, "pero nosotros estábamos entre comillas preparados por si se daba esa situación".

Según ha podido saber SUPER, el Valencia CF inició contactos para reponerse en caso de salida de Rodrigo con varios delanteros. Uno de los que más encajaba a Marcelino era Iago Aspas. Por el delantero internacional del Celta –23 goles el curso pasado entre LaLiga y la Copa– se habían hecho gestiones a principios de verano, antes de decantarse por Gameiro, algo más asequible, por las dificultades económicas que ponía el conjunto gallego. El club era plenamente consciente de que era un fichaje complicado pero el contexto, en caso de haber ingresado un montante importante por Rodrigo, era sustancialmente distinto al de principio de verano. Sin embargo, la alternativa más sólida por si salía el '19' fue Willian José –20 goles entre todas las competiciones el curso pasado–, atacante de la Real Sociedad. A sus 26 años, es un futbolista joven, que conoce LaLiga, con experiencia y rendimiento contrastado en el fútbol español y que encaja al dedillo en la idea de fútbol de Marcelino, que lo veía con buenos ojos como recambio de Rodrigo.

El Valencia CF, en definitiva, lo tenía todo preparado para acometer el fichaje de un delantero. "Por suerte", dijo Mateu, "esa situación no se dio". La estrategia frente al Madrid fue clara y no dejó margen de maniobra a los blancos, a los que se remitió a la cláusula de rescisión de 120 millones de euros: "Nosotros pusimos el listón muy alto, disuasorio diría yo, a terceros para no encontrarnos con la típica situación de que un jugador muy importante se te vaya y tienes que pagar sobreprecios en el mercado. Creo que el equipo estaba suficientemente preparado para que eso no sucediera".