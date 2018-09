No hay caso Cheryshev. La Aencia Española Antidpoaje (AEPSAD) no cree que el futbolista del Valencia CF, cedido por el Villarreal, se haya dopado. La Agencia considera, después de revisar la documentación aportada por el Villarreal CF, que el futbolista del Valencia CF no ha cometido ninguna irregularidad y que los tratamientos a los que se ha sometido son legales, de hecho son habituales entre los deportistas de élite.



Finalmente, como ya señalara este miércoles el director general del Valencia CF, Mateu Alemany, se confirma que todo se debe a un error de traducción. El padre de Denis Cheryshev concedió una entrevista a un periódico ruso y donde él dijo 'factores de crecimiento' se tradujo por 'hormonas de crecimiento'. Esto alerto a la autoridades europeas contra el dopaje que pidió a la AEPSAD una investigación, que finalmente no ha quedado en nada.





De hecho, el propioha publicado en redes sociales la carta que el Jefe del Departamento de Prevención y Control de Dopaje,, le ha enviado en la que le agradece la colaboración y le informa de que su caso ha sido archivado.