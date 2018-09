Salen a la venta las entradas para el Manchester-Valencia CF

El Valencia CF ha hecho públicos los precios de las entradas para ver el partido de Liga de Campeones en Old Trafford ante el Manchester United. Las entradas han de reservarse a través de la página web oficial del club. Esta es la información que ha facilitado de manera oficial el Valencia CF:

A partir de este viernes, ya puedes comprar directamente en nuestra webtu entrada para el partido de Champions League en Old Trafford entre el Manchester United y el Valencia CF. Como novedad y con el objetivo de dar más facilidades a nuestros aficionados, ya no tendrás que reservar primero tu entrada y pagarla en las taquillas de Mestalla, ya que podrás adquirirlas en un único proceso a través de aquí.

Por motivos de seguridad y de acuerdo con la norma habitual, antes de desplazarte a Manchester debes recoger la entrada adquirida en las taquillas de Mestalla presentando el DNI junto al resguardo de la reserva de compra. Excepcionalmente, solo en el caso de que no puedas acudir a recogerla a las taquillas de Mestalla, elige la pestaña 'Contactamos contigo' en el proceso de compra y desde Área Afición nos pondremos en contacto contigo.

INFORMACIÓN PARTIDO, JORNADA 2ª 'GRUPO H' UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Manchester United vs. Valencia CF

Estadio Old Trafford, Manchester, martes 2 de octubre, 21:00 h.

3.715 entradas disponibles, 88 € / u.

Primera fase, compra de entradas para Abonados: del viernes 14 de septiembre, a las 12 horas, al sábado 15 de septiembre, a las 23:59 h. o hasta fin de existencias.

Segunda fase, compra de entradas para el Público General: del domingo 16 de septiembre, a las 9 horas, al lunes 24 de septiembre, a las 23:59 horas o hasta fin de existencias.

Les recordamos que las entradas son personales e intransferibles, debiendo coincidir el asistente con el nombre que realizó la reserva de compra.

Plazo para la recogida de entradas en las taquillas de Mestalla:

Jueves 20 de septiembre: de 10 h a 14 h y de 17 h a 20 h.

Viernes 21 de septiembre: de 10 h a 14 h.

Lunes 24 de septiembre: de 10 h a 14 h y de 17 h a 20 h.

Martes 25 de septiembre: de 10 h a 14 h y de 17 h a 20 h.

Miércoles 26 de septiembre: de 10 h a 14 h.

Jueves 27 de septiembre: de 10 h a 14 h y de 17 h a 20 h.

Viernes 28 de septiembre: de 10 h a 14 h.