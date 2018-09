El Valencia CF se bloquea frente al Real Betis

El Valencia CF no arranca. Son ya cuatro jornadas sin conocer la victoria y a pocos días de la visita de la Juventus el equipo de Marcelino dedicó a sus aficionados un partido decepcionante. Salió impreciso, blando y con el paso de los minutos cada vez más nervioso e incapaz de mantener el control del juego durante pocos minutos.

Todo pudo cambiar si en el minuto 11 si Gameiro hubiera acertado en una de las escasas ocasiones claras, una jugada entre Rodrigo y Cheryshev al que el francés llegó algo forzado para rematar sobre el cuerpo del portero. Aunque, para ocasiones, la de Inui, que después de superar a Jaume y totalmente solo remató tan flojo que Piccini tuvo tiempo de llegar y sacar el balón a córner.

Entre esas dos acciones, el Valencia CF sufría el contratiempo de perder a Kondogbia, al que ya se había visto renqueante en el comienzo del partido y que se resentía de su lesión en el tobillo tras intentar un disparo desde lejos.

Eran los minutos de mayor desconcierto que el asturiano trató de corregir con la presencia de Daniel Wass, hasta cerrar con empate a cero una de las peores primeras mitades que se recuerdan en Mestalla al Valencia CF de Marcelino.

El gran problema había sido no recuperar prácticamente balones en campo contrario, donde el Betis superaba la presión y sacaba balones con extrema facilidad. No había juego por bandas pese a jugar con dos extremos puros, Ferran y Cheryshev. No fue para tirar cohetes pero el aspecto del partido mejoró en parte tras el descanso. Parejo estuvo cerca de batir a Pau López tras una buena recuperación de Cheryshev y asistencia de Rodrigo, pero su tremendo disparo lo repelió el larguero de la portería bética.

Era el minuto 54 y el partido empezaba a pintar de blanco, mucho más cuando Marcelino daba entrada a Gonçalo Guedes entre aplausos de los aficionados. El portugués dio otro aire, revolucionó el ataque por momentos, pero no fue suficiente. El juego era muy intermitente y ni siquiera la propuesta final con Rodrigo, Gameiro y Batshuayi valió para hacer el gol de la victoria que el Betis también pudo haber logrado en alguna contra.



Ficha técnica interactiva: