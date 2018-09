Jaume Domènech ha sido el primer jugador del Valencia en valorar el empate sin goles frente al Betis en Mestalla en la cuarta jornada de Liga. Un resultado que deja a los de Marcelino con sólo tres puntos sobre 12 posibles en cuatro partidos. "No sé la razón de por qué no ha llegado aún una victoria. El fútbol es así. No sale como uno quiere, el equipo tiene voluntad, se vacía y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando duro y seguro que vendrán las victorias", aseguró en los micrófonos de 'BeIn LaLiga'.

"En los primeros 20 minutos del partido no estuvimos a nuestro nivel, ellos fueron superiores. Pero si alguien ha merecido la victoria hemos sido nosotros, hicimos más al final del primer tiempo y en la segunda mitad. Hemos dominado, aunque nos ha faltado claridad. Vamos a trabajar a muerte", añade el portero, que tuvo una buena actuación en su estreno como titular esta temporada.

Preguntado por los siete partidos que aguardan al equipo, a Jaume no le asuntan los seis partidos que jugará el equipo en menos de tres semanas. "Nos va a venir bien. El miércoles tendremos otra oportunidad de ganar en nuestra casa, que es algo que deseamos con fuerza. Nos toca pensar en lo que viene, no en lo de atrás".

Por último, el guardameta valoró el hecho de que la portería haya quedado imbatida. "El míster venía apuntando que deberíamos mejor en defensa como grupo. Y el partido en lo defensivo ha sido bueno, esta es una parte positiva y hay que quedarse con lo positivo", concluyó Domènech.