El estreno del VCF Femenino en el Puchades frente al Espanyol

El Valencia CF Femenino debuta este domingo en el Estadio Antonio Puchades frente al RCD Espanyol con llamamiento a la afición para lograr la primera victoria de la temporda en la Liga Iberdrola, después del empate sin goles en el estreno contra el EDF Logroño en el Estadio Municipal Las Gaunas. Dos rivales que se vieron las caras recientemente en la pretemporada con empate a uno final, goles de Karpova y Paloma. El Espanyol, por contra, llega a este partido con la confianza de haber sumado su primera victoria en la jornada inicial ante el Betis gracias a un gol conseguido en el minuto 94.

Para el Valencia CF Femenino no es un partido más, es el primero en casa en la temporada del Centenario con el estreno por primera vez del abono femenino, por lo que el técni Óscar Suárez y dos jugadoras animaban a los aficionados a acudir para apoyar al equipo. «El fútbol no entiende de edad y tampoco debería hacerlo de género, nosotros ofrecemos un producto atractivo, somos valencianistas y sentimos este escudo como el que más, por eso a vosotros que tenéis el sentimiento tan arraigado os invoto a venir a vernos», explicaba Suárez días atrás ante los aficionados en la Agrupación de Peñas. Hay que recordar en este sentido que no se puede acceder al estadio con el Abono del Valencia CF, sino con el Abono del VCF Femenino o comprando entrada.

«Afrontamos el partido con mucho respeto y con los pies en el suelo. El Valencia tiene una gran plantilla con jugadoras que son internacionales y aunque vimos que puede ser un poco irregular, si tiene el día, es capaz de marcarte cuatro o cinco goles», avisa el técnico del conjunto visitante Joan Bacardit