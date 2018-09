"Nos falta una victoria que nos dé seguridad y confianza"

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, ha analizado en la sala de prensa de Mestalla el empate sin goles con el Betis en la cuarta jornada de Liga. Esta es la rueda de prensa íntegra de Marcelino al acabar el encuentro:

Le preocupaba volver a ver un equipo los 90 minutos, ¿lo vio contra el Betis?

"Nos costó entrar en el partido. Las primeras pérdidas en diez minutos nos condicionaron bastante, más o menos 25 minutos en los que no lo pasamos bien. En ese espacio generamos la ocasión más clara, pero nos costaba tener continuidad. A partir del 25 el partido estuvo más emparejado, fuimos intensos, apretamos bien, con criterio, pero nos faltó llegada. El contrario se replegó bien y un gol podía cambiar el partido. Dimos un palo más en este inicio de competición. El empate fue el resultado más justo"

¿Hoy también ha visto un Valencia CF con ansiedad?

"El Valencia CF del año pasado es historia, historia pasada. Tenemos que buscar ser un Valencia competitivo y ganador. Estamos en ese camino. En los primeros 25 minutos nos costó, cometimos muchísimas pérdidas y continuadas, en el minuto 10 ó 12 la lesión de Kondogbia nos movió un poco y luego nos asentamos. Es evidente que tenemos dificultad para meter goles, hubo ocasiones: la de Gameiro, un chut al palo. Hasta ahora en cuatro jornadas no nos hemos podido poner por delante. Ese primer gol da una confianza mayor, pero nos sobrepusimos a un inicio dubitativo y con errores. No fuimos vulnerables, no concedimos grandes ocasiones y eso me hace estar satisfecho. Y en ese periodo también la tuvimos. Después dominamos y nos faltó ser más precisos en los últimos metros. La mentalidad es buena, queremos ganar y necesitamos ganar. Ahora es momento de estar juntos con este grupo, que cada día me demuestra actitud y compromiso. Desde dentro somos optimistas y una vez que llegue la primera victoria seremos más competitivos y progresivamente mejores"

¿Por qué las líneas no están tan juntas como la temporada anterior?

"Cuando no tienes resultados y hay acciones de juego, como en el segundo tiempo, que por ir hacia arriba nos provocan que no seamos solventes. Nos salen al pasillo central, tenemos dificultades. Nos pasó en el segundo tiempo con el Espanyol, por momentos contra el Levante. Ir muy arriba nos puede desorganizar, por eso el estar juntos, sin precipitaciones. Hoy no estamos siendo eficaces robando arriba y resguardándonos estamos más protegidos. Es importante hoy conceder pocas ocasiones, insisto, que nos juntemos en defensa y en ataque según la progresión del balón. Nos hará llegar a segundos balones"

Kondogbia y Parejo no están ofreciendo los rendimientos de la pasada temporada

"Siempre creo en el colectivo, el portero es bueno gracias a los delanteros. En el medio todo el grupo forma un bloque o no... Si somos ese equipo que queremos ser, que lo estamos siendo cada vez más minutos, volveremos a ser competitivos. Si somos precisos, damos velocidad al juego. Al final es un proceso de mejora en el que estamos, el no ganar nos lleva a tomar excesivas decisiones individuales y esas ganas, casi ansiedad,por ganar nos apuran en situaciones con baón y sin"

¿Qué tiene Kondogbia?

"Superó un proceso en el tobillo derecho y en un chut se le ha movido la pierna de apoyo volvió a resentirse de esa lesión en la misma zona"

¿Estará contra la Juventus?

"No sabría decir, me parece complicado, solo quedan cuatro días, es una recaída de una lesión que no era importante, pero le priva de su momento de forma ideal, de confianza en gestos y apoyos... tendremos que esperar a mañana o pasado para ver un diagnóstico y la respuesta a las dolencias"

Se vio algo cansado al equipo en la recta final

"Yo no le vi cansado en los últimos minutos. Hicimos un gran esfuerzo 90 minutos frente a un equipo de buena posesión. Soy partidario de lo que no ganaste ganar en 85 minutos no perderlo en cinco, así que en algunas situaciones por orden mía nos recogimos y no fuimos a presionar arriba...Los partidos los nos van a ganar los de arriba, sino es así tenemos que tener el orden necesario para no perder"

Cuatro partidos en los que el Valencia pudo ganar y perder, ¿le está pesando todo lo que le envuelve, el Centenario, el regreso a la Champions...?

"Creo que no, el Valencia es el Valencia. La exigencia del Valencia es estar arriba en la tabla y tenemos que estar preparados para ello. Nosotros no generamos expectativas a largo plazo, sino a corto plazo, que son dominar el juego y sumar victorias. Coincido en que pudimos ganar los cuatro partidos y los detalles no nos favorecen. En todos los partidos, menos el del Atlético, dimos primero, pero por circunstancias no acertamos. El espanyol para nada tuvo tanta superioridad sobre nuestro equipo, ellos nos dieron fuerte, aprovecharon su ocasione. Me niego a pensar que todo lo del Centenario y la Champions nos condicionan, la situación que nos priva de seguridad es la falta de una victoria, no que sea el año del Centenario o tener que repetir en la Champions. No podemos fijar atenciones a largo plazo, sino a corto plazo"

A usted se le ve convencido de que llegarán los resultados, ¿pero qué le dice a los aficionados que están más nerviosos que el entrenador?

"No soy negativo, yo soy postivo por naturaleza. No me da esa sensación, hubo 25 minutos de nervios, pero cuando la afición vio al equipo responde, tiene ilusión, ambición por ganar y ganas; ve a un equipo esforzarse que no gana. ¿Cómo se gana? Con apoyo, estando juntos, unidos, todos aunando esfuerzos. El Valencia tiene capacidad, esfuerzo ambición y el grupo trabaja bien. No hay alertas que me hagan pensar que esto no es una situación de tratar de llevar a los jugadores a su mejor forma. La victoria llegará y con ellas, el estado de confianza, es una cuestión de tiempo, en ningún caso hemos perdido la mínima posibilidad de que a final de mayo logremos nuestros objetivos"

¿Lo más preocupante es la falta de ocasioes claras?

"Es una suma de circunstancias, según pasan los minutos necesitas acertar y adelantarte porque quieres ganar. Hay jugadores aquí, como veo en otros equipos, que no han tenido una pretemporada normal. Especialmente, los que fueron al Mundial. Están en pretemporada, pero compitiendo y necesitando ganar. Queremos que nuestro equipo haga más ocasiones y trabajaremos en ello, son situaciones que se dan... Contra el Levante hicimos cinco remates en el área pequeña y dos palos. No transformamos ninguna, si hoy hubiera habido cinco en el área pequeña hubiéramos ganadpo, pero hay que dar mérito al rival que con tres centrales se arropó muy ben, aún así generamos dos situaciones de gol, otras de peligro..."