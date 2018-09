¿Llega Geoffrey Kondogbia a la Juventus?

Geoffrey Kondogbia dejaba el terreno de juego visiblemente contrariado después de comprobar que, casi a las primeras de cambio, su tobillo se resintió de la lesión que arrastra desde hace muchos días y le impedía continuar. Superado el minuto 12 del partido frente al Betis el centrocampista era sustituido por Daniel Wass y a partir de ese momento la gran incógnita era saber si podrá estar el próximo miércoles en el estreno ante la Juventus en la Champions League.

Las palabras de Marcelino y el parte médico posterior emitido por el club no despejan todas las dudas, aunque sí apuntan hacia un lado. El técnico afirmaba que "Kondogbia superó un proceso en el tobillo derecho y en un chut se le ha movido la pierna de apoyo y volvió a resentirse de esa lesión en la misma zona". ¿Estará para la Champions? "No sabría decir, me parece complicado, solo quedan cuatro días, es una recaída de una lesión que no era importante, pero le priva de su momento de forma ideal, de confianza en gestos y apoyos... Tendremos que esperar a mañana o pasado para ver un diagnóstico y la respuesta a las dolencias".

El comunicado del Valencia CF simplemente informa de que "Geoffrey Kondogbia ha tenido que ser sustituido por una afección en el tobillo derecho. El próximo lunes se someterá a pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión".

Aunque el futbolista abandonaba un par de horas después el estadio andando con normalidad, sin utilizar muletas ni nada parecido, todo apunta a que Kondogbia va a tener complicado llegar al partido ante la Juve, al menos para estar al cien por cien después de haberse resentido de ese problema en su tobillo cuando apenas habían transcurrido doce minbutos de partido. El de la Juventus va a ser un choque de altísima exigencia para todos y cada uno de los jugadores que decida alinear Marcelino, y eso va a ser difícil que lo cumpla el francés más allá de lo que revelen las pruebas médicas de este lunes.

El Valencia CF desde ya mismo comienza a trabajar en el partido de la Juve y en las alternativas para suplir una ausencia tan notable en uno de esos partidos que pueden marcar la temporada. Ante el Betis la solución elegida fue el danés Wass junto a Parejo, queda ver si para el miércoles ha quedado plenamente convencido o si quizá decide salir con Carlos Soler, que es el otro futbolista que podría ejercer esa labor.