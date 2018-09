Fortaleny interpreta Foc i tradició a Mestalla

La Societat Musical Santa Cecilia de Fortaleny (la Ribera Baixa) participà a Mestalla en el partit que van disputar Valencia CF i Betis. La banda, a les ordres del director Carlos Sancho Cantus, va interpretar les obres 'L'entrà', 'Foc i tradició', 'Amunt València', 'A les festes de Fortaleny', 'Febrer' y la marcha 'Valencia'. La entitat va estar representada al superbox pel president Juan Daniel Munuera Castelló i Maribel Sanz Oltra.

El 15 de novembre de 1989 obrí les seues portes l'Escola de Música amb 63 alumnes i baix la direcció de Miguel Mateu i en juliol de 1992 la banda dona el seu primer concert a Fortaleny. A llarg de la seua història la Societat Musical ha dut a terme una important tasca de difusió cultural com ara l'intercanvi amb una banda estrangera, com fóu la banda italiana de Mirandola (Itàlia). A partir de 2008 s'aconseguixen importants fites com el primer premi amb menció d'honor al Certamen Provincial de Bandes de Música de València, el primer premi al certamen autonòmic celebrat aquest mateix any a Cheste i la participació al Festival FIMU a Belfort, França l'any 2013. En abril del 2015 participa al Certamen Vila de la Sénia on obté un primer premi.

Finalment destacar al 2016 l'organitzacío al Palau de les Arts de València del Rockàbanda, on es va fusionar la música de banda amb la música rock del grup riberenc Enderocks.