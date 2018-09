La Juve ya tiene un ojo puesto en Mestalla

"La temporada empieza ahora". Allegri lanzó un mensaje claro horas antes de recibir al Sassuolo en el Allianz Stadium. El míster italiano espera una Juventus con un mínimo competitivo medio-alto y creciendo. Allegri espera un equipo más firme y más sólido. Los dos goles encajados ante el Chievo Verona y el tanto concedido ante el Parma no le han gustado, pese a que los bianconeri cuentan sus partidos por victorias. En las primeras semanas no se ha terminado de fluir.Todavía se espera el primer gol de Cristiano, su adaptación a la estructura todavía no es perfecta y está obligando a sacrificar figuras como Paulo Dybala, suplente en las dos últimas jornadas.

Manejar una plantilla tan importante, por nombre y por personalidad, es uno de los retos para Allegri. "A partir de ahora y hasta finales de diciembre tenemos dos objetivos: mantener el liderato en el campeonato y clasificarnos en Champions. Tengo una plantilla importante, tengo muchos jugadores de calidad, que de vez en cuando tendré que dejar fuera, aunque siempre lo digo, los partidos los juegan 14 y por lo tanto hay hueco para todos".

La Juve jugará concentrada en el Sassuolo, pero con la mente puesta en la visita a Mestalla y la Liga de Campeones, su objetivo prioritario. Allegri tiene previsto oxigenar el once y guardará futbolista para medirse al Valencia, adversario al que respeta al extremo. Cristiano no estuvo con la selección portuguesa y saltará en el once. Confirmados están Matuidi y Mandzukic, más Szczesny en la portería. Después, Chiellini podría descansar, con Rugani y Benatia como alternativas. En el centro del campo, uno entre Khedira y Pjanic dejará paso a Emre Can. Allegri respeta al Sassuolo y sería extraño que cambiase a dos futbolistas de la medular, aunque Bentancur también es una opción. De Sciglio, que puede jugar en derecha o en izquierda, tiene entrada por Joao Cancelo o Alex Sandro, más probable.



El equilibrio necesario

Allegri es consciente de la dificultades que le puede plantear el Sassuolo. Roberto De Zerbi es uno de los mejores entrenadores jóvenes del Calcio y tienen a varios futbolistas a un nivel notable: Kevin-Prince Boateng, Manuel Locatelli, Pol Lirola, Domenico Berardi. "Se trata de un duelo directo, así lo dice la clasificación", insistió el míster juventino. Los de Reggio Emilia.

La Juve quiere mostrar una versión contundente. Allegri subrayó la importancia de ganar en equilibrio. Los goles que han concedido en las primeras jornadas le atormentan. "En el fútbol hace falta equilibrio. Es cuestión de las características de los jugadores. Si juegan Dybala, Mandzukic y Cristiano cuando tenemos el balón todo es más fácil, pero cuando no la tenemos hay que estar a plena disposición", Allegri avisa. Cero lujos.