Guedes y Batshuayi son soluciones ´Champions´

Marcelino no da con la tecla para que el Valencia arranque. De momento, no le encajan las piezas. El técnico está a la búsqueda de soluciones y dos futbolistas que pueden darle aire fresco al equipo son Gonçalo Guedes y Michy Batshuayi. Los dos podrían estrenarse de inicio el próximo miércoles en el debut de Champions League contra la Juventus de Turín en Mestalla. El portugués y el belga conocen la competición y están llamados a dar un salto de calidad al equipo en ataque. Puede que haya llegado el momento de los dos. Marcelino, sin nombrarlos, se refirió a ellos después del partido contra el Real Betis. "Hay futbolistas, lo que fueron al Mundial, que no tuvieron una pretemporada normal y ahora la están haciendo y compitiendo". Los espera y los va a necesitar.

Guedes está listo para jugar el primer partido de inicio. Las sensaciones fueron buenas en el campo durante su primera media hora de la temporada, el jugador entrenó sin problemas en el día después y la 'Ducati' parece engrasada para arrancar en el once titular. Marcelino tiene la última palabra. El jugador lo tiene claro. Se siente preparado. Su participación es fundamental para el juego del equipo. El sábado quedó demostrado. El luso revolucionó el partido. Juega a otra velocidad. Generó peligro desde el primer balón y se atrevió a encarar. A pesar de jugar solo 28 minutos, fue el valencianista con más regates. Dos, como Rodrigo Moreno en todo el partido, por uno de Kevin Gameiro, Daniel Wass, Cristiano Piccini y Mouctar Diahhaby. El Valencia pasa por Guedes.

Las mismas ganas de jugar de inicio tiene Batshuayi. El belga ha sido suplente en las cuatro primeras jornadas de Liga contra el Atlético de Madrid (14'), Espanyol (16'), Levante (22') y Betis (13') y espera su primera oportunidad en el once titular. El de la Juventus parece su partido. El tramo de calendario con partidos cada tres o cuatro días es propicio y también lo es la competición. A Batshuayi se le fichó en verano pensando en su perfil Champions. Hasta le viene bien el rival del miércoles. La Juventus está sufriendo en este arranque de temporada con delanteros grandes y juego de espaldas. Contra el Sassuolo volvió a quedar en evidencia con las maniobras del el ex de Las Palmas Kevin-Prince Boateng y un Khouma el Babacar -también con perfil de '9'- que marcó de cabeza ganando por arriba a Bonucci.