Kondogbia es baja segura frente a la Juventus

"De acuerdo con las pruebas realizadas en el mediodía de hoy (por el lunes) el jugador del Valencia CF, Geoffrey Kondogbia, presenta un esguince grado 1 en el tobillo derecho, en una zona distinta a la lesión anterior. Pendiente de evolución", informaba este lunes a medio día el club de Mestalla. No lo dice de manera evidente, pero ese "pendiente de evolución" se puede interpretar sin problemas con que Kondogbia no estará este miércoles ante la Juventus en el partido de Liga de Campeones y probablemente tampoco pueda jugar el domingo en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal en el encuentro correspondiente a la quinta jornada de la Liga.

Se trata, sin duda, de un contratiempo muy importante para Marcelino García Toral porque el francés fue uno de los futbolistas clave en la excelente campaña que hizo el Valencia CF la temporada pasada y que le permitió clasificarse para la Liga de Campeones. Sus problemas físicos también le están pasando factura al equipo. Su influencia en el juego del equipo es determinante. Ha quedado demostrado. Kondogbia ya fue baja la tercera jornada de la Liga en el partido ante el Levante UD y regresó el pasado sábado ante el Betis. El mediocentro jugó de inicio contra los de Quique Setién, pero antes del cuarto de hora de partido se tuvo que retirar tras un golpeo a portería en el que no conectó bien con el balón y el disparo fue casi al aire. Marcelino dio entrada a Daniel Wass para rearmar el centro del campo. El danés podría repetir por dentro junto a Dani Parejo si finalmente Marcelino mantiene a Soler por fuera.



Francis tiene el alta médica

Pero no todo son malas noticias para el Valencia CF ya que cada vez está más cerca el regreso al equipo del también francés Francis Coquelin, que es además es el recambio natural de Kondogbia en la plantilla. Coquelin está en la fase final de la recuperación tras ser intervenido la temporada pasada por una rotura del tendón de aquiles y este mismo lunes recibió el alta médica, que no es lo mismo que tener el alta competitiva. El futbolista estuvo por la mañana en Lyon -en Francia- visitando a un médico de su confianza, y ya por la tarde se incorporó a la sesión de entrenamiento con el resto de los futbolistas. La revisión fue satisfactoria, la respuesta del tendón en la vuelta al grupo ha sido buena y ahora está en manos de Marcelino y su equipo de trabajo para ir integrándose a la competición poco a poco. Francis está cada vez más cerca. Ahora solo falta saber cuándo regresará al equipo. El jugador no está previsto que entre en la lista de convocados de 18 de la Champions a pesar de la baja de 'Kondo', pero no se descarta que pueda entra en la convocatoria para el encuentro de Liga de este domingo ante el Villarreal. Eso sí, el futbolista lleva mucho tiempo parado y va a necesitar una proceso de adaptación a la competición progresivo. Marcelino le espera.