Dani Parejo: "En la Champions empezamos de cero, es otra competición"

El capitán del Valencia CF, Dani Parejo, apela al factor Mestalla para comenzar con buen pie la andadura en la Liga de Campeones 18/19. "Cuando vamos todos a una, afición y equipo, somos muchísimo más fuertes", comenta el '10' del equipo en la rueda de prensa oficial previa al encuentro de este miércoles a las 21:00 horas en el estadio de Mestalla.

En Italia se tiene la sensación de que la Juve puede ser la gran favorita en esta Champions.

"Es cierto que la Juventus tiene un equipazo que opta y pelea por ganar la Champions, así lo demuestra estas últimas temporadas, en las que ha jugado dos finales en cuatro años. No sé el orden de favoritismo: Madrid, Barça, City, Juve... Nosotros sabemos que nos enfrentamos a un grandísimo equipo, va a ser un partido difícil como todos los partidos de la Champions.

¿Cuáles son las sensaciones en el interior del vestuario?

"Sensaciones buenas, positivas, el equipo está con muchísima ilusión, jugamos la mejor competición del mundo a nivel de clubes y el Valencia vuelve a estar en esta competición en la que cada año debemos pelear por estar. La Juve es un rival atractivo, complicado, un gran equipo, pero jugamos en casa con nuestra afición, con la ilusión de todos, los argumentos para ir a por los tres puntos, jugando en Mestalla, son más que suficientes"

¿Vive el equipo este inicio complicado con unas ganas extra?

"No está siendo el mejor inicio, pero esto acaba de empezar, muchos equipos importantes en la Liga tampoco están sumando puntos como quisieran, estoy convencido, y también el vestuario, de que la situación va a cambiar por como entrenamos, por como competimos cada día y porque la plantilla es magnífica en lo futbolístico y en lo personal, que es más importante. En la Champions empezamos de cero, se trata de otra competición, jugamos el primer partido en casa, con el público, y vamos con muchas ganas, es un día muy atractivo para todos, jugadores y aficionados"

Parece que tu renovación está cercana, ¿puedes decirnos algo?

"Lo que puedo decir es que estoy feliz, contento, mi familia está aquí muy a gusto, me siento valorado por los compañeros, por la gente y por el el club; ojalá pueda estar muchos años más en el Valencia porque aquí soy feliz"

¿No tiene la impresión de que para algunos tiene más importancia la vuelta de Cristiano que el regreso del Valencia a la competición?

"No, nosotros estamos centrados en el partido, eso de que venga Cristiano a España da más juego a la prensa que a nosotros. Es un jugador que ha hecho números impresionantes en esta competición, todos lo conocemos, pero la Juve ha jugado dos finales en cuatro años sin Cristiano. Es muy importante para ellos, uno de los mejores del mundo, aunque no nos centramos en si viene Ronaldo, trataremos de aminorar sus virtudes y sacar nuestros puntos fuertes"

Mensaje para los aficionados.

"Nosotros, como cada partido, vamos a intentar dejarnos todo en el campo para sacar los tres puntos y creo que es año del Centenario, muy bonito para todos. Eso es un poco secundario, yo quiero a la gente que disfrute, estos partidos son únicos, se crea un ambiente inolvidable.. y que se comporten como el año pasado, la afición y el equipo, cuando van todos a una, somos muchísimo más fuertes, daremos todo y ojalá saquemos los tres puntos"

Está echando de menos a Kondogbia, ¿cómo analiza su rendimiento en este inicio de temporada?

"El rendimiento del equipo no ha sido de la mejor manera posible. En la Liga los equipos exigen muchísimo, hay equipos que lucharán con nosotros que están igual. No me preocupa el inicio, vamos a hacer un año extraordinario y el Valencia CF estará luchando por meterse en Liga de Campeones. En lo personal, cuando los resultados no se dan como uno espera, siempre se sacan conclusiones. Yo me encuentro bien, contra el Atlético hice un buen partido, contra el Espanyol y el Levante todo el equipo, no sólo yo, no estuvo a un gran nivel. Contra el Betis se vio un equipo que concedió poco, frente a un gran equipo, generamos ocasiones para ganar, y empatamos. Sólo son cuatro jornadas, nadie duda en el vestuario de que el Valencia va a hacer una gran temporada"