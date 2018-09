Marcelino da pistas sobre Guedes

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha dejado alguna pista sobre la posibilidad de que Gonçalo Guedes vaya a ser titular este miércoles en el partido de Liga de Campeones ante la Juventus de Turín. El técnico asturiano ha asegurado que hará cambios en el equipo respecto al que jugó el pasado sábado ante el Betis, pero que no serán cambios pensando en el choque de este domingo ante el Villarreal CF en la Liga. Esta es la rueda de prensa de Marcelino:

¿Qué opina del modo de entender el Calcio de la Juventus?

"La Juventus es el mejor equipo en Itaia, sin duda, así lo dicen los resultados en liga, copa y en la Champions. No hay en ningún país en el que todos los equipos jueguen igual. Cada uno tiene su estilo entre los varios que hay, la Juve es un equipo competitivo, ganador, que optimiza sus recursos, en situaciones de dificultad ha logrado ser campeón de liga con relativa facilidad, estamos ante un grandísimo equipo y seguro que es uno de los principales candidatos a luchar por la Champions"

¿Y de la concepción de Allegri, los jugadores están por encima de la táctico?

Allegri es un entrenador que lleva nueve temporadas en Champions consecutivamente, después de este dato sobran comentarios. Estamos ante uno de los más prestigiosos entrenadores de Europa, todos coincidimos en que los futbolistas son la parte principal del juego, unos daremos más o menos importancia a la organización, pero los jugadores, estoy de acuerdo con Allegri, son lo más importante"

En Italia se apunta al Valencia como un equipo que peleará por el segundo puesto del grupo, ¿lucharán por el primero?

"Nuestra mentalidad es jugar cada partido para ganarlo, no renunciaremos a nada, sabemos del potencial de los rivales. Estamos para competir, para intentar pasar la fase de grupos, pensamos en ganar a la Juve y, luego, pensaremos en el segundo partido"

¿Tienen miedo a Ronaldo, saben cómo frenarlo?

"Nos hemos enfrentado muchas veces a Cristiano, en varias lo hemos sufrido, pero miedo no es la palabra adecuada. En la vida tenemos miedo a otra cosa y no al trabajo con el que disfrutamos. Estaremos pendientes de él, de que participe poco, pero su presencia no va a modificar nuestras comportamientos. A través de las ayudas intentaremos que participe lo menos posible, si lo logramos daremos un paso a la victoria, el equipo está preocupado del potencial general de la Juve y estaremos ocupados de que ellos no tengan su mejor día"

Es el tercer entrenador con más partidos en Primera, pero este será el primero en Champions, ¿qué sensaciones tiene ante su estreno?

"Es un orgullo y un privilegio siendo entrenador del Valencia participar en la Champions, para mí, un sueño después de muchos partidos dirigiendo. Cuando ruede el balón será un partido más, com la misma motivación, concentración y buscando soluciones al juego... y, por supuesto, con la ambición de ganar"

¿Cómo afronta el Valencia la Champions?

"Liga y Champions son dos competiciones diferentes. La Liga de Campeones la afrontamos con la máxima ambición e ilusión, este cuerpo técnico, los jugadores y la afición han trabajado mucho para disfrutar del momento y no lo vamos a dejar pasar, vamos a jugar con el máximo nivel competitivo. Me ocupa y preocupa no sobreactivarnos, sino poder llegar con la activación justa, la que nos permita rendir a nuestra más alta capacidad. Estamos expectantes para vivir el ambiente de Mestalla y convencidos de que desde el minuto uno al 90 competiremos con la máxima ambición por ganar"

¿Qué es necesario para frenar a la Juventus?

"Analizamos siempre al rival, el objetivo será que sus puntos fuertes no lo exponga. La Juve es un equipo paciente, con jugadores de experiencia y aprovecha muy bien los errores del rival. Hay que estar preparados para no cometerlos, pero tenemos que agredir, atacar, sin ello no ganaremos; tratar de ponerles en dificultades porque tienen una capacidad colectiva de agrupación rápida. Tienen jugadores muy importantes, presionaremos donde creemos que podemos ser más eficaces y luego debemos atacar con velocidad y atrevimiento. La decisión va a ser muy importante en todas las facetas del juego.

¿Guedes está para ser titular?

Hay una forma de saberlo, que es jugando. No tenemos la decisión tomada de manera definitiva. Valoraremos el estado físico y mental de los futbolistas y después de la sesión podremos comprobar el estado de cada jugador, y decidiremos. Es exigente y muy atractivo este partido, pero tendrá en nuestra mentalidad la misma exigencia que cualquier otro.

¿Qué cuadro de rotaciones maneja? ¿Va a salir con todo contra la Juventus?

"La temporada pasada es historia. Por suerte, hoy empezamos a jugar entre semana en septiembre, el año pasado en diciembre. Ahora valoramos con una plantilla diferente, con más capacidad y competitividad. Además, hay situaciones de lesiones que condicionan las modificaciones. Pondremos el mejor equipo para ganar este partido y nunca haré rotaciones por hacerlas. Buscaremos siempre a los futbolistas que creemos mejores para ganar. Algún cambio, o cambios, haremos contra la Juve, pero no pensando en el partido de Villarreal"

Cómo se puede subsanar el problema en el centro del campo?

"Vamos a poner a los que tenemos, creemos en un trabajo de ayudas y colaboración, tendremos que suplir esa falta de fuerza en el uno contra uno con ayudas. Estaremos juntos, intensos en las disputas, tendremos que ayudarnos mucho, intentar que la Juve no esté cómoda. La afición nos va a ayudar a ello, con balón tendremos que hacerles correr... A ver si empezamos bien y no como frente al Betis, donde no estuvimos finos con el balón y nos generó dudas. Estamos convencidos de que haremos un muy buen partido y lucharemos y competiremos al máximo, hemos estado tres años sin jugar este tipo de partidos, y son los que deseamos, jugar a este nivel es la forma de crecer"

¿Va a cambiar el sistema en el medio?

"No, no vamos a cambiar"

¿Qué tal está Garay, llegará al partido de mañana?

"Va mucho mejor de la lesión, pero no está disponible para el miércoles. La perspectiva es que en poco tiempo esté, sin saber cuándo, su evolución es francamente positiva"

¿Cree que este miércoles el equipo puede sentir también esa ansiedad por la primera victoria?

"No, nos estaríamos confundiendo si mezclamos ambas competiciones. Tenemos que disfrutar la champions y competirla y que no nos distraiga nada con la Liga. No esperábamos el inicio en Liga, pero estuvimos cerca de ganar... y tenemos que ganar, pero esto es diferente. La Champions es una competición corta, en el grupo son seis partidos, hay que centrarse en este partido y poner toda la concentración en la Juve primero, el objetivo es pensar en cada partido"

¿Ve a Diakhaby listo para jugar este tipo de partidos?

"Todos los disponibles tienen posibilidades, Diakhaby ya ha jugado dos partidos en la Champions contra la Juve. Murillo no tiene lesión, está apto y cuenta con experiencia en estos partidos. Los dos están en disposición de jugar y veremos qué solución tomamos"