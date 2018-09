Soler y Rodrigo no temen a la Juventus

Rodrigo Moreno y Carlos Soler están hechos para partidos grandes. Tienen ADN Champions. La temporada pasada se echaron el equipo a la espalda en Liga para que llegara este día. Y por fin ha llegado. La Liga de Campeones vuelve a Mestalla más de mil días después. SUPER reunió a los dos futbolistas del Valencia horas antes del debut contra la Juventus de Turín. Sus caras son el reflejo de la ilusión. Tener en sus manos el balón ya es una motivación para ellos. Les gusta. Les atrae. Lo estaban esperando hace mucho tiempo. Se acabó ver la Champions por televisión. Ellos también quieren convertirse en estrellas de esta competición. Los dos están llamados a marcar la diferencia en este Valencia de Marcelino y quieren demostrarlo desde la primera noche. Compitiendo y ganando a la Juve. Lo tienen claro. Se puede.»Somos capaces de hacer un gran partido». La confianza está intacta.

Rodrigo carga a su espalda 18 partidos en la Champions entre el Benfica y el Valencia, pero siente el de mañana como si fuera el primero. Su rol nada tiene que ver al de hace tres años cuando fue suplente contra el Gent, el Zenit de San Petersburgo y el Olympique de Lyon. Su estatus es otro. Se ha convertido en la bandera del equipo, se ha hecho con el '9' de la selección española y ahora tiene hambre de explotar en la Champions. Donde compiten los mejores. Para Carlos será la primera vez. Nunca jugó en Europa a nivel de clubes. Ni siquiera en la Europa League. Este lunes admitía para Superdeporte que está ante uno de los partidos más bonitos de su vida. «El miércoles va a ser un momento muy especial para mí y lo espero con muchas ganas. Llevo mucho tiempo trabajando para que llegara este día». Su esfuerzo le ha costado. En 2011, hace ya siete años, era uno de esos niños de la escuela que ondeaban la lona con el logo de la Champions. Este miércoles será protagonista en el campo.

Para Carlos, como para todos los jugadores del Valencia, es un premio jugar la máxima competición continental. Sin embargo, no se conforman con eso. La plantilla, como reconoce Soler, se siente capacitada para hacer un gran partido contra los italianos y empezar con buen pie el grupo 'H' de la Champions. El vestuario lo necesita más que nunca por la racha de resultados que arrastra de la Liga. No hay mejor día para empezar a ganar que mañana. Sería arrancar a la grande. Para el 'chino' no es una utopía meterle mano a los de Massimiliano Allegri. Se lo cree.

También el resto de compañeros. «En el equipo nos vemos preparados y capaces para poder hacer un gran partido y sobre todo hacer que todo Mestalla disfrute después de tanto tiempo sin vivir un partido de Champions. Tenemos mucha ilusión y vamos a poner todo de nuestra parte». La actitud no va a fallar, tampoco el empuje de la afición, pero hará falta fútbol. Urge ganar en seguridad en defensa y dar un salto de calidad a nivel ofensivo. Marcelino está en ello. Rodrigo y Soler también. Los dos serán titulares. Rodri viene de jugarlo todo, pero tiene su sitio asegurado como segundo delantero. Es un partido para él. Soler volverá de inicio después de su descanso contra el Real Betis. La derecha parece reservada para él, aunque la lesión de Kondo obliga a Marcelino a buscar alternativas. Wass apunta al doble pivote. Todos respetan a la 'Vecchia Signora', pero nadie la teme. Como dice Soler, el equipo está «preparado para hacer un gran partido».