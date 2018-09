Youth League: el mejor escaparate del proyecto

La cantera del Valencia CF se ha convertido en un referente en el fútbol europeo. Muchas son las estrellas de la Champions League que se han formado en la ciudad deportiva. La marca 'made in Paterna' se ha convertido en una garantía de calidad. La actual plantilla del Valencia tiene a cuatro de los canteranos con más proyección del fútbol español. José Luis Gayà y Carlos Soler ya han tocado la Absoluta, Toni Lato está en los planes de la Sub-21 y Ferran Torres es un habitual en las categorías inferiores de la selección española. Será el siguiente en dar el salto. Mestalla disfruta de los cuatro, sin embargo son muchos los que están repartidos por el viejo continente. David Silva (Manchester City), Isco Alarcón (Real Madrid), Jordi Alba (Barcelona), Juan Bernat (PSG), Paco Alcácer (Borussia Dortmund) o Raúl Albiol (Nápoles) entre otros. Todos ellos son el mejor ejemplo de que las cosas se están haciendo bien en la escuela. El mundo del fútbol lo sabe. El Valencia tiene el reconocimiento de los clubes europeos a nivel de fútbol base y su misión es seguir produciendo futbolistas de élite en los próximos años. Los siguientes pueden ser Kangin Lee o Jordi Escobar. Los dos formarán parte del Sub-19 que competirá desde mañana en la sexta edición de la UEFA Youth League.

El Valencia ha depositado muchas esperanzas en esta competición europea que temporada tras temporada crece en prestigio y repercusión mediática. Muchos son los aficionados que siguen la Youth League y también son muchos los 'scoutings' que siguen los primeros pasos de las estrellas del mañana. No es de extrañar. Estamos frente a la mejor competición sub-19 del mundo y, sin duda alguna, el mejor escaparate posible para los jóvenes futbolistas y los proyectos deportivos. El Valencia apuesta fuerte por la cantera de la mano de Mateu Alemany y Pablo Longoria. Se está invirtiendo en futuro y la ambiciosa política de renovaciones a los jugadores con más proyección es la mejor prueba. La Youth League es el escenario ideal para hacer dar visibilidad a la apuesta y situar a la Academia del Valencia si cabe con más fuerza entre las mejores de Europa.

El club ha presentado una potente lista oficial de 37 jugadores, algunos de ellos en plantilla del Mestalla, con el objetivo de competir a nivel internacional y superar una exigente fase de grupos junto a la Juventus, Manchester United y Young Boys. Dos nombres propios sobresalen por encima del resto. Son las dos grandes banderas del proyecto: Kangin Lee y Jordi Escobar. El surcoreano está en dinámica de primer equipo a las órdenes de Marcelino García Toral y ya ha brillado a nivel internacional con su selección en Toulon. El de Lloret de Mar, recientemente nombrado capitán de la Sub-17 española, cuenta con la confianza del asturiano a pesar de no estar contando

sorprendentemente con minutos en el filial ahora mismo. La Youth League le permitirá volver a escena. Los dos delanteros son los grandes atractivos, pero no los únicos. El equipo está repleto de internacionales. Como el portero Emilio Bernad, el lateral derecho Xavi Estacio, los centrales Menargues, Guillem Molina o Iñaki Pardo y el lateral izquierdo Jesús Vázquez. Lo mismo pasa en el centro del campo con dos fijos de la Roja como Pascu y Guillamón. Este lunes bajaron al juvenil para entrenar junto a Badal. Esquerdo, Fran Pérez, Pablo Jiménez, Carlos Pérez y un largo etcétera. Las puertas de Europa se abren para ellos.

De Soler y Lato a Kangin y Escobar

Kangin Lee y Jordi Escobar están llamados a ser de las estrellas de la sexta edición de la UEFA Youth League. Son muchas las esperanzas depositadas en ellos. Como en su día las hubo con Carlos Soler y Toni Lato. Los dos canteranos del Valencia son ahora dos futbolistas consagrados del primer equipo, pero hace dos años, en 2016, eran protagonistas de la última participación del Valencia en la Champions juvenil. Lamentablemente, sus recuerdos no son del todo buenos. Guardan la emoción de jugar contra los grandes de Europa, pero también la indignación de aquella polémica eliminación contra el Chelsea que dejó en evidencia a la UEFA.

Aquella experiencia marcó sus carreras. Les curtió. Comprendieron lo injusto que puede a veces ser el fútbol. El escándalo dio la vuelta al mundo. El Valencia, primero de Miguel Ángel Angulo y después de Javi Sanchis, cayó eliminado de octavos de la Youth League de forma polémica después de que el árbitro suizo Adrien Jaccottet no diera por válido el primer penalti lanzado y marcado por Alberto Gil. El balón entró claramente en la portería. El único que no lo vio fue el colegiado para desesperación de los valencianistas. El problema es que aquel partido se juego con porterías antirreglamentarias y el rebote del balón en uno de los soportes interiores confundió al árbitro. Fue una vergüenza. Antonio Sivera, entonces portero del Valencia, no se lo creía. Nadie. Hasta el Chelsea se disculpó a través de las redes sociales en boca de John Terry. Los servicios jurídicos del club intentaron hacer justicia en los despachos, pero fue imposible. Por suerte, aquella edición dejó otros momentos para el recuerdo. Carlos Soler pasó a la historia tras marcar el primer gol de la historia del Valencia en la competición. Fue olímpico. En el minuto 30 de la primera jornada contra el Zenit. Otros de los grandes protagonistas de aquella edición fueron Javi Jiménez, Fran Villalba y Rafa Mir, ahora jugador de Las Palmas. Sus goles le llevaron hasta la Champions de los mayores de la mano de Nuno. Ahora es el turno de Kangin y Jordi. Europa les está esperando.