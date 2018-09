Rodrigo: "Tenemos que dar un paso al frente como equipo"

Rodrigo Moreno ha sido uno de los protagonistas al término de los noventa minutos del encuentro del Valencia CF contra la Juventus en Mestalla. El delantero hispano-brasileño ha sido autocrítico y ha expresado ante los micrófonos de Movistar Liga de Campeones sus sensaciones tras la derrota. Esta ha sido su comparecencia:

Valoración sobre esta clara derrota contra la Juventus.

Sí, sabíamos que era un grandísimo equipo, con la expulsión de Cristiano se nos puso a favor pero dos penaltis te penalizan mucho. Lo hemos intentado hasta el final pero no ha podido ser y a seguir.

¿Fue penalti el de Murillo?

No lo sé, no vi la jugada... No estaba encima.

¿Cómo ha afectado la expulsión de Ronaldo a nivel anímico?

Los pequeños detalles condicionan mucho, no sé si los penaltis fueron penaltis, no estaba delante. Nada, hay que seguir, queda mucha Champions por delante y nada más.

Otro partido sin ganar, el equipo no acaba de arrancar.

Sí, hay muchas cosa que mejorar en la Champions y en LaLiga. Tenemos que dar un paso al frente como equipo. Tenemos que encajar el juego colectivo, tanto defensivo como ofensivo, nos salen muy fácil de la presión, tenemos muchas dificultades... En la segunda parte era muy difícil encontrar espacios, era casi un partido de balonmano, nos han puesto dos líneas de cuatro, intentábamos filtrar algún pase pero era difícil. Hay que seguir, tenemos que tener tranquilidad y ambición. No estamos en el mejor momento pero tenemos capacidad para levantarnos.