Cristiano llora y el Valencia desaparece

Ni con cristiano ni sin Cristiano. El Valencia CF no encontró la manera de meterle mano a la Juventus de Allegri. No lo hizo cuando el equipo italiano jugaba con once y había disfrutado de tres ocasiones claras para haberse adelantado en el marcador, ni tampoco tras la expulsión del portugués, que antes de la media hora se marchaba llorando al vestuario después de ver la tarjeta roja directa en una pugna con Jeison Murillo. Muy claro lo tuvo el asistente del árbitro Felix Brych, que dos y hasta tres veces se reafirmó en su postura a consulta del árbitro principal. El portugués mostró su desacuerdo con la decisión y se marchaba del terreno de juego llorando. No lloraron sus compañeros, que sin él mantuvieron el control del partido, la amenaza sobre la portería de neto y se adelantaban antes del descanso con un penalti que Parejo regaló en una acción innecesaria sobre Cancelo en el peor momento.

Mal comianza la Champions para el equipo de Marcelino, inferior en todas las facetas a su rival. Excepto en disparon lejanos de Soler, una jugada de Batshuayi y poco más, nunca encontró la forma de romper el sistema defensivo de la Juve y abrir paso hacia la portería. No lo hizo a la contra ni tampoco en las largas posesiones que tuvo cuando la Juve ya se dio por satisfecha con el 0-2.

Al partido se le vio muy pronto el color, el que pintaba el centro del campo visitante para desmontar al Valencia y generar llegadas clarísimas. Mandzukic y Khedira fallaban goles cantados en los primeros minutos pero eso apenas provocaba una reacción tímida del Valencia. Tampoco el hecho de que la Juve se quedase tan pronto con diez y sin su gran estrella con más de una hora de partido por delante. Con diez y habiendo fallado el rival todas sus claras ocasiones, el momento del Valencia tenía que llegar, pero no fue así. La acción de Parejo sobre Cancelo en el área resultaría clave apenas a dos o tres minutos del descanso, al que los italianos se iban por delante después de transformar Pjanic el primero de los dos penaltis que lanzaría esta noche.

Sí quiso reaccionar el Valencia nada más volver al juego, pero otro penalti señalado por agarrón de Murillo a Bonucci lo pondría todo muy difícil, con 0-2 ante un equipo de ese potencial y esa personalidad jugando como lo estaba con uno menos. Ni la entrada de Cheryshev por Vezo ni las de Gameiro y Mina, en lugar de Batshuayi y Guedes, servirían para mucho más que ratificar la impotencia del equipo ante el área rival.



Ficha Técnica:

Valencia: Neto, Vezo (Cheryshev, 57'), Murillo, Gabriel Paulista, Gayà, Parejo, Wass, Carlos Soler, Guedes (Santi Mina, 70'); Rodrigo y Batshuayi (Gameiro, 70').

Juventus: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Álex Sandro, Khedira (Emre Can, 23'), Pjanic (Douglas Costa, 66') (Rugani, 88'), Matuidi, Bernardeschi, Mandzukic y Cristiano Ronaldo.

Goles: 0-1, 45': Pjanic, de penalti. 0-2, 50': Pjanic, de penalti.

Árbitro: Felix Brych (GER). Amonestó por el Valencia a Parejo, Murillo y Vezo, y por la Juventus a Álex Sandro, Rugano y Szczesny. Expulsó a Cristiano Ronaldo con roja directa (28').

Incidencias: Primera fase de grupos de la Liga de Campeones 18/19 disputado en el estadio de Mestalla ante 46.067 espectadores.