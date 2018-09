La expulsión de Cristiano Ronaldo es justa

La expulsión de Cristiano Ronaldo por roja directa en Mestalla en el partido de Liga de Campeones entre el Valencia CF y la Juventus es una de las jugadas que más comentarios y polémica están generando en este inicio de temporada en el fútbol europeo.



Como es habitual en estos casos, todo el mundo tiene una opinión formada al respecto, pero poco o muy poco se sabe de qué piensan al respecto los dos protagonistas, el colombiano Jeison Murillo y el portugués Cristiano Ronaldo.



Sobre lo que piensa el jugador de la Juventus se pueden interpretar sus llantos sobre Mestalla de manera inequívoca, él dice que no hace nada, pero además, existe su versión directa, que se la ha dado a un periodista del programa televisivo El Chiringuito. Concretamente Edu Aguirre, que ha admitido en público ser amigo del ex jugador del Real Madrid y hasta ha estado en el palco privado de Cristiano recientemente en el estadio de la Juventus. Según Edu Aguirre, Cristiano cree que la expulsión es una vergüenza y que los árbitros van a por él.





??¡EXCLUSIVA de @EduAguirre7! "Cristiano cree que la EXPULSIÓN es una de las MAYORES INJUSTICIAS de su CARRERA". #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/xNYQeA9D5z — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 20 de septiembre de 2018

En lo que respecta al jugador dello cierto es que desde ciertos sectores del entorno del Real Madrid se le está acusando de haber fingido una agresión y haber provocado la tarjeta roja a Cristiano , pero según podido saber SUPER , algo que se confirma con las imágenes, el central colombiano no se tira al suelo porque Cristiano le agreda, se tira al suelo porque le da una patada con la pierna izquierda. Después Cristiano le acusa de tirarse y trata de agarrarle del pelo, lo que provoca la expulsión por agresión.