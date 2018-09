Pregunta a Soler: ¿Cómo te sientes jugando de mediocentro?

Carlos Soler apadrina la llegada a València de las Academias de inglés Number 16 School. El centrocampista del Valencia CF, en el acto de inaguración del proyecto, ha analizado la actualidad del equipo tras la derrota en el primer partido de la Champions League ante la Juventus y el mal inicio en LaLiga.

Estas han sido sus palabras

Carlos Soler es un futbolista en permanente formación, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

He ido al colegio como todas las personas, he hecho el bachillerato, voy a meterme en ciencias de la actividad física del deporte y esta academia nueva en Valencia me da la oportunidad de aprender inglés, que lo había dejado un poco de lado y me gustaría seguir.

El inglés es fundamental, también en el fútbol.

Ayer jugamos un partido de Champions y los árbitros son extranjeros, el inglés es el idioma que nos relaciona a todos y en determinadas acciones tienes que hablar con ellos, relacionarte. En el fútbol es importante y también en la vida, es el idioma que nos conecta a todos. Tengo un horario determinado en mi trabajo y Number 16 se adapta a ello, si no voy a clase me la cambian.

¿Ayer debutaste en Champions, cuáles fueron tus sensaciones?

Para mí fue un día súper especial, llevo 14 años en la Academia y peleando por días como estos. Jugar contra un equipo de un gran nivel europeo, no salió como queríamos porque queríamos otro resultado pero es un sueño cumplido y espero que lleguen muchos más.

¿Cómo visteis la expulsión de Cristiano Ronaldo?

Precisamente en esa jugada estaba peleando un balón en la banda y no me di cuenta. Llegué al vestuario en el descanso y no hablamos de eso. Al final del partido lo que cuenta es el resultado final, no entro a opinar porque esta mañana hemos entrenado y ya estaba olvidado.

¿Es un baño de realidad esta derrota?

Veníamos de no conseguir los tres puntos en LaLiga y con la ilusión de volver a disputar la Champions en Mestalla contra un gran rival como la Juve que siempre pelea por ganarla. Se nos puso de cara con la expulsión, justo antes del descanso hay un penalti nos hace mucho daño ese gol. Sabíamos que se iban a echar atrás pero que teníamos opciones. Después otro penalti se ponen cero a dos y lo intentamos con todas nuestras fuerzas pero nos precipitamos en algún momento que otro pero no pudo ser. Intentamos todo pero no tuvimos nada de acierto. Hay que seguir porque quedan cinco partido más de Champions y queremos

Tiraste del carro y fuiste de los mejores en un tramo del partido en el que el equipo apenas tuvo producción ofensiva. ¿Cómo te sientes jugando de mediocentro?

Fue un partido en el que empiezo jugando en banda, que es donde juego desde hace un año y es donde el míster decide que juegue, yo juego donde el entrenador me dice, luego me dice que al centro y claro, estoy cómodo porque he jugado muchos años en el centro, a veces sale mejo otras peor. Lo que importa es ir paso a paso pero sin ansiedad, la ansiedad es mala.

¿Cómo está el equipo?

Es cierto que en liga no hemos conseguido todavía la victoria, el año pasado a estas alturas llevábamos seis puntos y este año llevamos tres. Si no consigues la victoria parece que sean muy diferente. Tenemos un quipo bastante bueno para mejorar esta situación. Hemos estado en paterna, sabemos la situación que es, tenemos un partido muy importante y queremos ganar los tres puntos.

¿Estarás más contento si el domingo cuando Marcelino diga la alineación juegas en el doble pivote?

Yo estoy contento si estoy en el once, el año pasado me dijo que me veía con opciones de jugar en banda, me adapté bastante bien pero si me dice de jugar en el doble pivote voy a estar contento porque me siento cómodo.

¿Qué le dirías a la afición?

Al final la afición son cuatro partidos de liga que no hemos conseguido ganar, no pudimos ofrecerles un resultado mejor, no pudimos ofrecerles la victoria. Les digo que estén con nosotros porque tenemos un equipo muy bueno, nos conocemos bastante, tenemos que cogernos todos. Les diría que sigan animando y que no se desesperen porque los resultados van a llegar.

¿En qué ha cambiado el equipo con respecto a la temporada pasada?

El año pasado llevábamos seis puntos y ahora llevamos tres, pero vamos a empezar a sumar de tres en tres. El día del Atleti estuvimos cerca, el día del Espanyol nos ganan justamente, el día del Levante UD, por ocasiones, quizá lo hubiéramos sacado en la racha que teníamos el año pasado. Tenemos que mejorar, es obvio. A partir de hoy pensamos ya en el partido del domingo.

¿Qué le falta al equipo en ataque?

Tras la expulsión de Cristiano se meten atrás, intentamos de todas las formas de fuera del área pero tienen más experiencia, no supimos meterle mano. Nos quedan cinco partidos más en Champions, este ya es historia, en liga tenemos que conseguir la primera victoria.