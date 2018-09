Soler reivindica su candidatura al doble pivote ante toda Europa

Carlos Soler fue el mejor jugador del Valencia por fuera y, sobre todo, por dentro cuando Marcelino García Toral le dio la oportunidad de abandonar la banda derecha y actuar de mediocentro en el minuto 57. El 'chino' se echó el equipo a la espalda en la última media hora de partido contra la mismísima Juventus de Turín y reivindicó de nuevo su candidatura al doble pivote. Esta vez a los ojos de toda Europa. Su actuación estuvo a la altura de la exigencia de la Champions y coincidió con un partido flojo de Dani Parejo. El capitán no supo llevar el timón del barco y, para colmo, cometió un penalti y falló otro en el descuento. Soler reabrió sin querer el debate. La pregunta al técnico en rueda de prensa era obligada. «Al equipo le cuesta mandar en los partidos en el mediocampo. ¿A Parejo lo ve insustituible?». La respuesta de Marcelino fue cerrar filas en torno al capitán y asegurar abiertamente que «Parejo a su mejor nivel no tiene sustituto». Para el asturiano no hay debate. Ayer volvió a quedar claro.

«El equipo se compone de todos los jugadores, no solo de uno. Es obvio que hay jugadores que la temporada pasada fueron elementos diferenciales que bien por lesión o diferentes circunstancias no están a su mejor nivel. Trabajaremos fuerte, muy fuerte, para recuperar ese mejor nivel. Creo que desde que hubo la expulsión pasamos a dominar, con Carlos en banda y con Wass en el centro. No creo que el cambio produjo un cambio radical en lo que es el juego, simplemente nosotros ya estábamos dominando. En cuanto a Dani, buscaremos que recupere su mejor nivel y si creemos que hay otro jugador que debe jugar pues lo haremos. Nosotros, con Dani a su mejor nivel somos mejor equipo», aseguraba.

Marcelino tiene claro que Dani es clave en el centro del campo de su Valencia, pero... ¿tiene la sensación que Soler desperdicia parte de sus virtudes en la banda? Así reaccionaba el técnico a esa pregunta. «Ya he contestado. Si veo que con Carlos funciona mejor el centro del campo del Valencia, lo pongo. Pero a mí no me vale un partido, no me valen 30 minutos. Es poco bagaje. Probamos entrenando... ha tenido en algunos momentos buenos y otros, digamos regular. Creo en la organización colectiva y que tengamos un plan de juego. En ese plan de juego intervienen los jugadores de banda, los puntas, los mediocentros... Vuelvo a insistir. La temporada pasada hubo jugadores muy importantes que este año o no están o no están en su mejor momento posible de forma. Trabajaremos para que ellos, con su buena actitud, lleguen a su mejor nivel y nosotros mejoremos como equipo. Tenemos capacidad y actitud».

Las preguntas en torno a la figura de Parejo se repitieron y Marcelino cada vez era más contundente. «¿Quién es el sustituto natural de Parejo en la plantilla?», le preguntaban. «El que vaya marcando la propia competición y el rendimiento. Creo que Parejo a su mejor nivel no tiene sustituto para hacer el fútbol que hace», respondía. Por último, defendió que no tener un sustituto para Parejo no significa que la plantilla esté mal confeccionada. Así lo explicaba: «Para mí Dani a su mejor nivel no tiene sustituto. Y eso no es confeccionar mal la plantilla. La plantilla no da para todo y tenemos que potenciar otras posiciones. Podremos utilizar otro centrocampista y que el rendimiento del equipo sea bueno si. pero con su perfil, su capacidad y sus características no tenemos otro», repitió.