Marcelino: "Hay que apartar las dudas y confiar en nosotros"

El entrenador del Valencia CF analiza, en la previa del partido de este domingo ante el Villarreal CF en el estadio de La Cerámica, la situación de su equipo, la actualidad de los lesionados y pide un voto de confianza a la afición.



Esta es la rueda de prensa íntegra de Marcelino García Toral:



Gran noticia el regreso de Coquelin a la convocatoria, ¿cómo está?

Es una gran noticia, lleva poco más de seis meses, se han cubierto los plazos, más de tres semanas con normalidad con el grupo, si lo llevamos está disponible para jugar. Tiene mucho espíritu, con hambre, ilusión... hemos considerado entre todas las partes que está en condiciones de estar disponible y jugar minutos.

¿Cómo ha visto a los jugadores y afición?

El equipo ha ido, como es lógico tras el partido de la Juventus, de tristeza y vivir una situación difícil porque teníamos mucha ilusión en lograr un resultado satisfactoria aún sabiendo la dificultad que eso conllevaba, con el campo absolutamente lleno y volcado con nosotros. Pero no pudo ser. Las primeras 24 horas después son complicadas, a partir de aquí pensamos en lo siguiente, en pensar en ganar, afrontarlo con confianza y seguridad en nosotros mismos. No es sencillo porque cuando no ganas te metes en una dinámica de dudas, pero hay que apartarlas, confiar en nuestra capacidad, en la individual y la del equipo, y empezar a ganar. Hemos estado varios partidos de LaLiga cerca de acerlo, con insistencia, trabajo y mucho compromiso, lo lograremos.

Si no ganan, ¿entienden que la afición se ponga nerviosa?

En este momento los jugadores necesitan apoyo, entiendo la respuesta de cualquier ser humano si se atiende a la lógica. El año pasado logramos un objetivo casi impensable al inicio, con el trabajo y el apoyo de la afición. La unión hace la fuerza. El equipo no es absolutamente solvente pero no está tan mal como lo que queremos ver. Se juntan unas circunstancias y todas ellas nos hacen no ganar, el equipo tiene capacidad, actitud, compromiso, tenemos un buen grupo profesional y humano, eso nos hace sentir optimistas. Que vamos a pasar momentos de dificultad, es obvio, pero le pediría a la afición que siga confiando en este equipo porque a mí me lo transmite. Intentaremos ganar, vamos a trabajar para ganar, la victoria no está tan lejos como podemos pensar. Jugamos ante un buen equipo, que lucha por objetivos semejantes a los nuestros, pero vamos con la mentalidad de ganar, con ambición y creo que lo vamos a conseguir, respetando muchísimo la capacidad del Villarreal.

¿Qué jugadores están por debajo de forma?

Es obvio que los análisis individuales los hagamos dentro, hay jugadores que no están en su mejor forma o lesionados por diferentes circunstancias; porque vinieron tarde, por lesiones, porque tuvieron problemas que no exteriorizamos.

¿El centro del campo?

Tenemos tres opciones de jugadores; uno que viene de lesión de mucho tiempo y dos jugadores que tenemos. La respuesta la tenemos todos.

¿Es un problema físico?

No consideraría el estado físico del equipo un problema, me preocupa intentar lograr el máximo rendimiento individual y un funcionamiento del equipo de continuidad mejor, pasamos fases buenas, pero parece que creo que influenciados por estos resultados, cualquier situación adversa nos condiciona el post-rendimiento. Ante la Juventus comenzamos francamente bien, el rival nos generó en el minuto 11 una ocasión y cambió la dinámica del partido. Son momentos que ocurren. Tenemos que solventarlos, ver esta situación como algo difícil que tenemos que salir y nuestra mentalidad y actitud, que es muy buena, nos sacará de ello.

¿Qué tiene Garay?

Garay, sin utilizar una terminología médica precisa, el tema es que recibió un impacto muy fuerte en una dañada con dos subluxaciones de rótula y otro problema, eso generó un dolor en el cual tuvo más de 10 días sin poder hacer una extensión de esa pierna porque se le impedía. Se estableció un proceso y seguir unos pasos, había también un edema óseo que debe regenerarse para que eso no genere dolor. Y ahora está muchísimo mejor, si no hay un retroceso, el proceso de entrenamiento es progresivo, si sigue entrenando así creemos que va a estar apto en poco tiempo.

Esta plantilla tiene una extraordinaria actitud, me siento afortunado por dirigir a esta plantilla por su predisposición a entrenar, de estar siempre disponible... y con Garay es lo mismo.

¿Se ha tenido que centrar más en el aspecto psicológico?

Siempre hay que estar pendiente de ambos aspectos, les intentamos ayudarles desde el punto de vista mental para que no tengan dudas, sson los mismos jugadores que hicieron un partido extraordinario ante el Atlético o el Leverkusen, o en el primer tiempo anet el Espanyol muy bueno, ante el Levante UD debimos de ganar... No nos condiciona negativamente que durante el partido no seamos capaces de mantener la continuidad. Por otra parte, a la hora de establecer esta valoración puntual siempre recordamos el mejor Valencia CF del año pasado, pero también tuvo momentos de dificultad en el inicio, en diciembre y en abril, aunque ahí ya estaba casi lograda la clasificación para la Champions y en todos los casos anteriores salimos, y ahora saldremos.

¿Por qué no jugaba Murillo?

Antes decía que era un jugador en el que creíamos, creemos en ese jugador, tiene un gran potencial y tiene que exponerlo, si lo expone y merece jugar, va a jugar. En algunos partidos fue convocado y en otros no, pero no es que esté preparado, a la hora de hacer la convocatoria has de hacer en los cambios. Esta temporada vais a ver que jugadores que no van convocados y al siguiente partido juegan. A veces tiendes a no llevar dos opciones de centrales en el banquillo, no porque haya pasado algo por el futbolista. Tenemos un diálogo fluido y de ida y vuelta con todos los jugadores.