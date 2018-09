Parejo y Soler juntos, ¿por qué no?

El debate está vivo y el momento de forma de Dani Parejo ha vuelto a acentuar la brecha entre los que valoran el fútbol del capitán y los que consideran que no está a la altura de la posición que interpreta. Marcelino lo tiene claro, el mejor Parejo no se discute. Esa es la versión que todos se han empeñado en recuperar. El míster conoce al futbolista y tiene claro que sólo jugando volverá al nivel de la temporada pasada. Certezas, nada de dudas. Mientras, un sector de la crítica reclama a Soler como su sustituto, Carlos fuera de la banda, por dentro. Dani, al banquillo... Una situación que no se va a dar, salvo contratiempo físico. Marcelino fue rotundo en su discurso tras el duelo ante la Juve. Sin embargo, hay una vía en este enfrentamiento de extremos que contempla a los dos. ¿Por qué es Soler o Parejo, cuando pueden ser los dos juntos?

Con Francis Coquelin en la recta final de su proceso de recuperación pero ya en la convocatoria frente al Villarreal y con Geoffrey Kondogbia fuera (un par de partidos, casi seguro), Marcelino podría repetir la fórmula con la que terminó el choque ante la Juventus. En esa fase, los dos futbolistas confirmaron que son absolutamente complementarios. Soler ofreció un plus de energía, buscó el último pase y probó a Szczesny desde fuera del área. Ante la Juve, en Champions y con un marcador en contra, Soler intentó tirar del equipo. Sin Kondogbia, Marcelino ha apostado hasta la fecha por Daniel Wass como socio de Parejo, pero el danés ha dejado luces y sombras. En Vila-real podría tener un respiro. En la sesión del viernes, no pisó el césped. El tiempo de entrenamiento lo pasó en el gimnasio, descargando. El danés es uno de los futbolistas que más minutos ha jugado. En la recta final ante la Juve pasó al lateral derecho y eso abrió paso a Soler, que es más centrocampista. Ya se hizo evidente en pretemporada, donde en varios partidos, Marcelino comenzó con Wass jugando por dentro y Soler, por fuera, pero después buscó más creación intercambiando las posiciones. Hubo una mejora, colectiva e individual. Wass también está más cómodo en el 4-4-2 actuando por banda. Con todos en plenitud no hay debate y todas las partes lo tienen claro, la fórmula para encajar a los mejores pasa por mezclar a Guedes, Kondogbia, Parejo y Soler. Fueron clave la temporada pasada. Marcelino no los ha podido juntar en esta. Los dos últimos aparecen destacados –juntos– en cinco apartados estadísticos.