Gayà: "El equipo se deja el alma"

José Luis Gayà, que ha tomado el testigo del brazalete de capitán tras la expulsión de Parejo en el partido contra el Villarreal, ha sido el protagonista a la hora de analizar el encuentro en la zona súper flash ante las cámaras de BeIN LaLiga. Estas son las declaraciones del futbolista de Pedreguer:

¿A qué sabe este punto?

Con la expulsión hemos tenido ocasiones de gol, no es lo que queríamos porque hemos venido a ganar hoy aquí pero hay que ver las cosas de forma positiva. En defensa el equipo no ha concedido nada contra un equipo que tiene muchísima calidad arriba y en ataque hemos tenido un par de llegadas, sí que es verdad que nos ha faltado un poco de continuidad pero en la segunda parte hemos tenido disparos peligrosos y Asenjo ha hecho muy buenas paradas. Es el segundo partido en LaLiga sin encajar, estamos trabajando bien y estoy seguro de que la victoria llegará en breves.

El equipo ha dado la sensación de estar mejor con diez jugadores que con once.

Bueno, cuando nos quedamos con diez tuvimos un par de acciones a la contra. El partido ha sido muy igualado pero si es por ocasiones hemos estado nosotros más cerca que ellos. Lo que está claro es que este equipo se deja el alma, trabaja muy duro durante la semana y hemos mejorado en defensa. Esta es la línea a seguir, no encajar goles. En ataque estoy seguro de que los goles van a llegar.

¿La ansiedad aumenta al no conseguir la victoria?

Es verdad que llevamos bastantes partidos y no hemos conseguido la victoria pero no tenemos que tener ansiedad, el equipo ha competido muy bien, no se le ha visto con la ansiedad de otros partidos. Hay que ser positivos, seguir adelante y las victorias al final van a llegar.