Zasca de Rubén Uría a Jaime Latre

Rubén Uría, segundo técnico del Valencia CF, ha sido el encargado de comparecer en la sala de prensa del Estadio de la Cerámica después de la expulsión de Marcelino García Toral a la hora de partido. Además de analizar lo que ha hecho bien el equipo y lo que le ha faltado para ganar, Uría ha lanzado un mensaje al árbitro, Jaime Latre, por la diferencia de criterio a la hora de juzgar las acciones de Parejo, expulsado, y Mario, que a su juicio mereció ver la tarjeta roja.

¿Supone un refuerzo este empate ante el Villarreal?

No sé si es un refuerzo pero sí es verdad que ante las adversidades hemos estado bien, durante todo el encuentro hemos merecido más, con todos mis respetos hacia el Villarreal hemos merecido la victoria. Hemos tenido ocasiones incluso con diez jugadores, no hemos ganado en LaLiga pero el grupo está fuerte y anímicamente bien, no hay ningún problema.

¿Van a recurrir la tarjeta a Parejo?

No lo sé, lo que sí tengo claro es que entradas como las de Dani hay muchas en cada partido y entradas como las de Mario a Coquelin creo que pocas.

¿Cómo está Santi Mina?

Tiene una molestia en la rodilla y esperaremos a la valoración de los servicios médicos mañana.

¿Qué valoración hace de la actuación de Coquelin?

Es un futbolista espectacular, por eso está en la plantilla. Tenemos que tener paciencia con él por la inactividad pero Coquelin tiene tablas, juego, carácter y nos ha inyectado eso que nos hacía falta porque el equipo podía venirse abajo después de la expulsión.

¿Le sigue costando mucho en ataque al equipo, por qué le cuesta tanto?

Generamos poco porque tenemos un rival enfrente también, evidentemente, pero el equipo trabaja, intenta y quiere. Hemos tenido llegadas buenas, incluso con diez. Vamos a seguir insistiendo, trabajando aspectos ofensivos. Par nosotros también es importante no encajar y los goles van a llegar. La temporada nos costó un poquito y cuando cogimos carrerilla fuimos imparables.

¿Qué ha hecho Marcelino para que le expulsen?

El juez de línea me ha dicho que no me lo iba a decir. Marcelino ha tenido expulsiones en su carrera y nunca ha insultado a nadie, imagino que habrá dicho que lo de Parejo no era expulsión... Me imagino.

[Las polémicas del Villarreal CF - Valencia CF]

Hoy se ha vuelto a hablar de las temperaturas y ha habido un cruce de declaraciones en redes sociales entre Tebas y Rubiales. ¿Usted cómo lo ve?

Las redes sociales, con tanto partido, no me da tiempo. Hacía mucho calor a las cuatro de la tarde en el campo, ya habéis visto a los futbolistas cómo estaban. Son los horarios que pone LaLiga, mandan las televisiones, el señor Tebas... Tenemos que acatarlo. Rubiales y Tebas llevan todo el año con encontronazos, pues uno más.

¿Tenían miedo de Santi Cazorla?

No miedo pero Santi es un futbolista mágico y esa magia te puede decantar un partido con un pase, una asistencia... El Villarreal tiene fantásticos futbolistas, estuvimos muy bien, solidarios, intensos, hemos defendido centros laterales muy bien y hay que poner un diez a la línea defensiva y creo que también al resto del equipo.

¿Qué le pasa al equipo que no tiene la fluidez ofensiva el año pasado?

Hoy hasta la expulsión no hemos tenido claras pero sí ha circulado el balón, lo hemos tenido, hemos intentado generar ese juego ofensivo... El Villarreal sacó un equipo defensivamente físico, taparon los canales de llegada a su área y han defendido muy bien. Vamos a seguir insistiendo en Paterna, entrenando llegadas a áreas, centros... Nosotros trabajamos las acciones de ataque y contraataque día sí y día también. Cuando empecemos a hacer goles llegarán. No nos hemos puesto por delante todavía y eso nos está inquietando un pelín pero el equipo está fuerte, animado y con ganas de volver a jugar.

¿Va a ser habitual tanto cambio?

El otro día Marcelino ya dijo que hay jugadores que han llegado más tarde, que les falta rodaje, otros que están mejor. Vamos a elegir los mejores once, que estén en condiciones de afrontar cada partido. Tenemos una plantilla estupenda, con muchísimo talento y hay una gran competencia.

Marcelino habló de dudas en la previa. ¿Después de este partido siguen pensando que las hay?

No dijo que el equipo tenía dudas, dijo que esta situación puede generar dudas. No tenemos ninguna duda de que el equipo puede conseguir victorias, seguramente el miércoles allí en Mestalla. esta situación no es la que pensábamos ni preveíamos. esto es el valencia, se ha generado una expectativa muy grande alrededor del equipo, no estamos contentos pero no tenemos ninguna duda de que al final de temporada el equipo acabará en los puestos que debe estar, arriba.