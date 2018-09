"El acta no redacta la realidad de los hechos"

Marcelino García Toral ha compartido este martes sus impresiones sobre el arbitraje sufrido por su equipo y en primera persona ante el Villarreal:

Le ha tocado otra expulsión

"Me duele mucho no estar con el equipo, me duele esta situación. Pero las circunstancias vienen así. La temporada pasada me tocó ser el primer entrenador expulsado después de unas protestas por no parar el juego con un jugador en el suelo que acabó operado y tres meses fuera. Protesté y dos partidos fuera, y ahora me vuelve a tocar ser el primero. No sé si será casualidad o qué puede ser... Me gustaría añadir que, pese al acta redactada por el árbitro, en ningún caso antes de la expulsión ninguno de los cuatro miembros del cuerpo arbitral me advirtió. No relata la realidad de los hechos, eso me duele, que no explique el porqué exacto. Hay que aceptarlo, me duele por el momento, pero no creo que vaya a tener una influencia importante"

Ya dijo que se siente vigilado por los árbitros, ¿sabe ya los motivos?

"Vuelvo a insistir, es obivio que sí, ahí están los datos, no sé decir el porqué. Llevo 15 años de entrenador profesional y nunca he insultado o menospreciado a un árbitro, eso es una evidencia. Se me echó del campo con ni siquiera una previa advertencia, sin un motivo grave para hacerlo. Hemos visto episodios más duros en profesionales y la respuesta del árbitro ha sido una amarilla. No me puedo considerar igual tratado que el resto"

¿Tiene sentido el VAR cuando no revisa acciones como la entrada de Mario Gaspar a Coquelin?

"Tengo claro que está para impartir más justicia y es necesario. En la mayoría de los casos ayuda a que el desarrollo de los partidos sea beneficioso. No soy quién para decir cómo debe actuar el VAR, sí podremos hacer una valoración de las expulsiones. De la de Dani (Parejo) podría decir que es rigurosísima, pero el coelgiado decide expulsarlo. Lo que no me casa tanto es que si la considera expulsión no considere igual la acción acción posterior sobre Coquelin. Todo esto no debe desviarnos la atención, quedarse con diez es decisivo en el fútbol. Gracias al trabajo de los futbolistas rescatamos un resultado que no fue perjudicial. Vimos como el Barça se quedó con diez y no ganó al Girona y al Athletic le igualaron el partido después de una expulsión. Asumiremos las decisiones arbitrales"

¿Echa de menos una defensa del club para no tener que exponerse usted en esta situación de los expulsiones?

"No, salgo porque soy el implicado y me preguntáis, digo lo que pienso con respeto. El mayor perjudicado soy yo, a nadie le gusta ser expulsado, menos haciendo tan poco, pero hay que asumirlo. En el acta aparece un texto y es irrebatible, no podemos modificar nada. Lo más importante es olvidar esta situación, dejarlo de lado. Intentaré que no me expulsen más en esta temporada y nos centramos en ganar al Celta, en hacer un buen partido y volver a identificarse con la victoria, eso es lo determinante y prioritario".