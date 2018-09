Longoria, ´espiando´ talentos sub´17 en el España - Francia

Según ha podido saber SUPER, Pablo Longoria, Jefe del Área Técnica del club de Mestalla ha estado en el partido amistoso que se disputó en Murcia entre las selecciones Sub'17 de España y Francia. El mercado de jóvenes franceses es uno de los viveros del fútbol europeo, no en vano, este verano Longoria tanteó los fichajes de Lenny Pintor, que jugaba en el Stade Brest y ha fichado por el Lyon, y a Zaydou Youssouf, centrocampista del Girondins. Se da la circunstancia de que además de los jóvenes valores del mercado francés en la selección española jugó el delantero Jordi Escobar, que no está teniendo muchos minutos con el Valencia CF Mestalla. Pero no solo Escobar, de la cantera valencianista también está en esta selección José David Menargues, que juega de defensa.

El encuentro terminó con 1-2 en favor de Francia y este jueves 27 de septiembre volverán a verse las caras en un nuevo envite que arrancará a las 11 de la mañana. ¿Volverá Longoria?