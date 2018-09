Marcelino responde a Iturralde

Iturralde González ha cargado duramente contra el entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral por la expulsión que sufrió el pasado domingo en el partido de Liga ante el Villarreal. El ex arbitro internacional, ahora colaborador de Deportes Cuatro dijo: "Marcelino protesta a los árbitros, por eso le expulsan mucho. Debería hacérselo mirar".

Al respecto, en la rueda de prensa que ha dado el técnico valencianista antes del encuentro de Mestalla ante el Celta de Vigo de este miércoles, se le ha preguntado por este asunto y su respuesta merece la pena.

-Iturralde dijo que a Marcelino "le expulsan mucho, que se lo haga mirar". ¿Cree que este ex colegiado intenta señalarle y exponerle aún más al colectivo arbitral?

-No sabría decirte... las imágenes son claras y evidentes. Mi expresión corporal no es ni más ni menos que la mayoría de técnicos. Es similar, incluso, menor. A Iturralde le agradezco que cuando el fue colegiado nunca me expulsó. No tendría razones".

