Francis ´Vitamina´ Coquelin

Francis Coquelin, el impulso del Valencia CF cuando se quedó con diez en el minuto 59 del derbi frente al Villarreal, lanza desde SUPER un mensaje de «unión» y «fortaleza» antes del importante partido de esta noche contra el Celta en Mestalla. En el vestuario existe el convencimiento de que hoy llegará la anhelada victoria desde el sacrifico de los 11 protagonistas en el campo y la conjunción con una parroquia valencianista que la temporada 2017/18 resultó un sustento determinante en la consecución de los objetivos, el cuarto puesto que condujo a los blanquinegros hacia la Champions.

«Tenemos que ser fuertes, todos juntos. El año pasado viví y comprobé en Mestalla todo lo que nos ayuda nuestra afición cuando jugamos en casa. Contra el Celta los necesitamos a todos. Todavía queda mucha temporada por delante y esperamos dar muchas alegrías a nuestra gente», afirma el francés de 27 años, quien el domingo en el estadio La Cerámica regresó con «excelentes» sensaciones a un terreno de juego tras más de seis meses lesionado del tendón de Aquiles. «Cuando estás lesionado tanto tiempo, como ha sido mi caso, vuelves con mucha hambre. He trabajado muy duro todos estos meses para poder recuperarme bien de una lesión complicada. La verdad es que sí, el domingo me sentí muy bien contra el Villarreal», añade Coquelin.

Por la tarde el médico del Valencia, Pascual Casañ, habló en los micrófonos de VCF Ràdio confirmando lo dicho por el jugador. La rehabilitación del tendón de Aquiles de la pierna derecha ha tenido un solo secreto: el esfuerzo diario y la cantidad de horas que el jugador ha invertido con fisioterapeutas, readaptadores y médicos. Los que lo mejor conocen a Coquelin saben que sobre el campo es sólo una copia de la profesionalidad y compromiso que muestra también fuera del mismo. «Quiero dar las gracias a todos los que han estado trabajando conmigo y ayudándome en este tiempo. Y, por supuesto, también a los aficionados que siempre me han apoyado y me han dado ánimos allí por donde me han visto», explica el mediocentro defensivo.

Todo el trabajo que ha puesto en pro de su recuperación propiciaron que, como dijera Cheryshev tras el partido en Vila-real, «no pareciera que haya vuelto de seis meses lesionado». Los 35 minutos de Coquelin en el campo fueron de una intensidad tal que empujaron hacia delante a un equipo en inferioridad y hacen que Marcelino se plantee esta noche dar la titularidad al galo de Laval junto a Carlos Soler en el doble pivote. Quizá, ahora 90 minutos parezca una carga excesiva, pero su óptima condición física puede ayudarle a salir de inicio y, si en la recta final acusa el cansancio, ser cambiado avanzada la segunda mitad.

Hasta la noche quedan horas para que Marcelino valore cuál es la mejor elección para enfrentarse al Celta y a la vez para el estado de los jugadores. Si empezar con Coquelin o hacerlo con Kondogbia. «Francis tuvo una aparición muy buena durante 35 minutos el domingo. En esa posición Parejo no está disponible por sanción, Kondogbia está algo tocado, es posible que pueda estar. Veremos a 'Kondo' para elegir», indicó el entrenador antes del entrenamiento y de incluir finalmente en la citación de 18 también a Geoffrey Kondogbia.

De inicio o no frente al Celta, Coquelin destaca el valor colectivo y la confianza que debe mantener el equipo para salir de esta serie de resultados negativos. «El curso pasado también tuvimos momentos complicados y supimos salir adelante. Tenemos que mantener la confianza en nuestras fuerza», dice.