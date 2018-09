Gonçalo Guedes ha sido protagonista en la zona súper flash de Mestalla tras el partido ante el Celta de Vigo. El extremo portugués, uno de los más destacados del equipo, analizaba así las claves del empate (1-1), después de que Aspas igualara el tanto inicial de Batshuayi, ante los micrófonos de BeIN Sports.

¿Qué cuerpo se os queda después de sumar otro empate?

Mejoramos mucho en este partido, creamos muchas ocasiones de gol, marcamos solo una pero pudimos marcar muchas más. Es una lástima que no pudimos cerrar el partido después del empate, tenemos que mejorar, cuidar los puntos flacos y mejorar partido a partido. Vamos a ir a por la victoria el próximo partido.

Una lástima el resultado después de adelantarse en el marcador.

Hemos creado más ocasiones que el Celta, hemos mejorado, defensivamente no nos marcan muchos goles... Vamos a darlo todo para que llegue la victoria. Hemos hecho un gran partido pero sufrir un gol de esta manera, al final del partido, no es fácil. Intentamos reaccionar pero no lo hemos conseguido. Como dije antes, vamos partido a partido y ahora toca intentar ganar el próximo.

¿Cómo llamaría a esto, mal momento, crisis...?

No estamos en crisis, estamos mejorando mucho y la victoria va a llegar. Estamos trabajando y solo queda dar las gracias a la afición por todo lo que nos han apoyado.