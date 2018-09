La polémica entre Iturralde, Manu Carreño, Marcelino y un periodista de SUPER

Las palabras del ex árbitro de fútbol Iturralde González sobre el entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, siguen generando polémica. La última, además, ha salpicado a un periodista de SUPER, Pascual Calabuig. Simplemente por preguntar al técnico valencianista en rueda de prensa, precisamente, a tenor lo de que Iturralde dijo sobre Marcelino.

Sucedió en el programa El Larguero de la Cadena Ser, del que Iturralde González es colaborador. Las palabras de Iturralde sobre Marcelino que iniciaron la polémica fueron en Deportes Cuatro. El ex árbitro dijo que Marcelino protesta a los árbitros y le expulsan mucho, y que debería hacérselo mirar.

Pues bien, en el programa El Larguero que presenta Manu Carreño, se le cuestionó a Iturralde por la pregunta que Pascual Calabuig le hizo a Marcelino. Esta es, de manera literal, la secuencia que se dio en el programa este martes 25 de septiembre ya de madrugada:

-Manu Carreño a Iturralde: "Has visto que hoy le han preguntado a Marcelino en Valencia, en la rueda de prensa le ha preguntado por ti un periodista, escucha".

-Pregunta de Pascual Calabuig, periodista de SUPER, a Marcelino: "Le noto dolido por el tema de los árbitros, después de la expulsión el día del Villarreal, el tal Iturralde González dijo que se queja mucho y que se lo haga mirar el tema de las expulsiones. ¿Cree que encima este hombre le está señalando más y le está exponiendo más ante el colectivo arbitral con estas palabras?".

-Respuesta de Marcelino: "No sabría decirte si ese es el caso, las imágenes son claras y evidentes. En las imágenes panorámicas se ve que ve que mi expresión corporal no es ni más ni menos que la mayoría de técnicos. Es similar, incluso menor. A Iturralde le agradezco que cuando él fue colegiado nunca me expulsó. No tendría razones".

-De nuevo Manu Carreño: "Ahora la culpa va a ser tuya Itu?".

-Iturralde: "Un grande Marcelino".

-Carreño: "Pues sí, nunca lo echaste".

-Iturralde: "Porque no dio motivos, pero al final los números están ahí. Y lo mismo que a Raúl García le digo que hay ciertos comportamientos que se los tiene que hacer ver, cuando a ti te han expulsado nueve veces, pues tendrá que hacérselo ver, y si no lo ha entendido ese tal periodista se lo vuelvo a explicar. Si a ti te expulsan nueve veces es que algo pasa raro".

-Carreño: "Pues sí, el tal periodista y el tal Iturralde González. Tiene que ser difícil a veces hacer siempre de abogado de alguien, tiene que ser complicado. Lo entiendo. Es la explicación de Iturralde y respetamos las opiniones de todo el mundo".

Al respecto, Pascual Calabuig ha querido dar su versión de la situación: "Al final yo no afirmo nada, solo pregunto. Pregunto al entrenador del Valencia CF si cree que las palabras de un ex árbitro como Iturralde contra él pueden perjudicarle más aún en su relación con los colegiados".

