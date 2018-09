Aspas evita la primera victoria

El Valencia CF estuvo muy cerca de lograr su primera victoria de la temporada, la merecía por juego y ocasiones, pero una vez más se le escapó y esta vez de una forma cruel, con un gol de Iago Aspas a falta de diez minutos y después de haber perdonado el 2-0 en más de una ocasión. El equipo de Marcelino, que no estuvo en el banquillo al estar sancionado, empieza a estar apurado en la clasificación, los rivales suman y no es capaz de ganar jugando mal, regular ni tampoco bien. Protagonistas, Batshuayi, Aspas y el VAR, que tampoco apareció esta vez cuando más lo reclamaba la grada.

[Polémica: Tres penaltis no señalados en Mestalla]

El equipo salió enchufado y no tardó en imponerse en el terreno de juego como posiblemente no lo había hecho hasta ahora. De atrás hacia adelante, con velocidad, jugando el primer toque con Batshuayi en busca de la endiablada carrera de Guedes por la banda izquierda. Alrededor del cuarto de hora el equipo dirigido esta vez por Rubén Uría ya había tenido dos opciones para adelantarse, la primera en el minuto 12 cuando Batshuayi no podía rematar un de Guedes al ser derribado por detrás, el delantero reclama penalti antes de darse cuenta de que quien se lo lleva por delante es Daniel Wass. Eso sí, al danés lo empujan en la carrera y acaba chocando con su propio compañero desbaratando una clara opción de gol.





Poco después, Guedes se lleva una pelota en el área regateando a su marcador con habilidad pero su remate con la zurda se va ligeramente desviado. El Valencia CF se acercaba a los 500 minutos en LaLiga sin ir por delante en el marcador, pero lo buscaba con mucho empeño, jugando bien, hasta que lo encontró en una combinación entre Rodrigo y Guedes, que es quien da la asistencia a Batshuayi para que el belga lograse su primer gol con esta camiseta.

Mestalla lo celebró, era muy importante sacar ventaja del esfuerzo y el buen fútbol ante el Celta, pero aquí nadie se volvió loco. El Valencia, ya con ventaja, pasó a una segunda fase en que buscó equilibrarse al máximo, con Soler y Coquelin bien plantados, cediendo la pelota al rival pero al acecho para asestar un nuevo hachazo. Pudo llegar con un remate alto de Rodrigo tras otra carrera espectacular del portugués.

El Valencia CF tuvo dos claras ocasiones para haber cerrado el partido en el arranque de la segunda mitad. No lo hizo y lo acabaría pagando. La primera de Rodrigo, cuyo remate se paseó por la línea después de golpear en una pierna rival. En esa acción, cuando Batshuayi acude a recoger la pelota es golpeado y desplazado intencionadamente por un defensa, con que el árbitro ni el VAR presten atención a la acción. Poco después, el disparo de Wass tras una muy buena combinación en el área no entraba de milagro.

Kondogbia entraba por Coquelin y Cheryshev por Guedes buscando energía para afrontar los minutos finales. Con Pione Sisto el Celta empezó a mostrarse con más insistencia en las inmediaciones del área. Neto sacaba un mano a mano a Aspas para evitar el empate pero no llegaría al remate del delantero ya en el 81, cuando se adelantaba a Murillo para rematar en plancha a la red. Entre protestas en Mestalla al colegiado, por no señalar más de una falta clarísima a favor del Valencia CF.



Ficha técnica